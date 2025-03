Solarparks sollten als landwirtschaftliche Nutzung anerkannt werden. Diese Forderung leitet der Bundesverband Neue Energiewirtschaft aus der bislang weltgrößten Studie zur Biodiversität in Photovoltaik-Freiflächenanlagen ab - und kann dafür reichlich gute Argumente anführen. 30 Heuschreckenarten, 13 Libellenarten, acht Amphibien-, 36 Tagfalter- und Widderchenarten, 32 Brutvogel- und 13 Fledermausarten sowie 385 Pflanzenarten. Dem Laien sagen solche Zahlen nicht viel, es handelt sich um die in insgesamt 26 Photovoltaik-Freiflächenanlagen (25 in Deutschland, eine in Dänemark) nachgewiesenen Vorkommen. ...

