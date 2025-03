Original-Research: BIKE24 Holding AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu BIKE24 Holding AG



Unternehmen: BIKE24 Holding AG

ISIN: DE000A3CQ7F4



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 26.03.2025

Kursziel: 2,40 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt CIIA

Unternehmensguidance für 2025 schürt Zuversicht



Die BIKE24 Holding AG hat heute den Geschäftsbericht für 2024 und die Guidance für 2025 veröffentlicht. Während die Jahresergebnisse den Anfang des Monats gemeldeten vorläufigen Zahlen entsprachen, fällt der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr noch etwas positiver aus als von uns erwartet.

[Tabelle]



BIKE24 hat im Geschäftsjahr 2024 den Umsatz stabilisiert und nach einem starken Jahresendgeschäft (Umsatz Q4: +7% yoy) mit 226,3 Mio. EUR ebenso viel erlöst wie im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich von -2,9 Mio. EUR auf 5,3 Mio. EUR, entsprechend einer bereinigten EBITDA-Marge von 2,4%. Ursächlich war neben einer angepassten Einkaufspolitik, die die anhaltend schwierigen Marktbedingungen berücksichtigte, auch die konsequente Fokussierung auf Bike-Enthusiasten. Unter Berücksichtigung von Einmalaufwendungen im Zusammenhang mit Personalanpassungen (ca. 2,0 Mio. EUR) und etwa 1,9 Mio. EUR für sonstige betriebliche Aufwendungen wie die Implementierung von SAP und die Verlängerung des Konsortialkredites bis zum 30. April 2027 mit Option bis April 2028 belief sich das berichtete EBITDA auf 1,5 Mio. EUR (2023: -6,1 Mio. EUR).



Positiver Ausblick für 2025: Nachdem der Jahresauftakt, wie bereits Anfang März berichtet, mit einem zweistelligen Umsatzwachstum überaus erfolgreich verlief, fällt die Zielsetzung für das Gesamtjahr noch etwas besser aus als von uns erwartet. Während wir mit unserer Erlösprognose (+5,1% yoy auf 238 Mio. EUR) noch in der Mitte der ausgegebenen Bandbreite von 233 Mio. bis 242 Mio. EUR liegen, bietet die EBITDA-Guidance von BIKE24 von 7,0 Mio. bis 12,1 Mio. EUR (MONe: 8,0 Mio. EUR) Raum für eine etwaige Erhöhung unserer Schätzungen im Jahresverlauf. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt behalten wir unsere Prognosen jedoch trotz der guten Entwicklung im Januar und Februar bei, da auch das leicht verbesserte Marktumfeld noch von übermäßig hohen Lagerbeständen gekennzeichnet ist und somit weitere Abverkaufsaktionen bei Wettbewerbern drohen.



Fazit: Wie erwartet sollte BIKE24 nach dem 'Übergangsjahr' 2024 in 2025 einen Gang hochschalten und auf den Wachstumspfad einschwenken. Auch wenn das deutliche Umsatzplus vom Jahresbeginn nicht in der Größenordnung fortgeschrieben werden darf, stehen die Vorzeichen doch klar auf Topline-Wachstum und einen deutlichen Ergebnissprung. Da mit der kürzlich erfolgten Verlängerung der Kreditfazilität nicht nur die Finanzierungsstruktur gestärkt, sondern darüber hinaus auch zusätzlicher Spielraum geschaffen wurde, um in den lokalisierten Auslandsmärkten (ES, FR, BENELUX) perspektivisch wieder stärker auf Wachstumskurs zu schalten, ist eine Anhebung unserer derzeitigen Prognosen im Jahresverlauf gut vorstellbar. Wir bestätigen unser Kaufen-Votum bei einem unveränderten Kursziel von 2,40 EUR.



