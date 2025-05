Original-Research: Bike24 Holding AG - von Montega AG



05.05.2025 / 12:52 CET/CEST

Einstufung von Montega AG zu Bike24 Holding AG



Unternehmen: Bike24 Holding AG

ISIN: DE000A3CQ7F4



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 05.05.2025

Kursziel: 2,60 EUR (zuvor: 2,40 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA

Starker Jahresauftakt bestätigt Wachstumsstory



Die BIKE24 Holding AG hat am 02.05. die Ergebnisse für das erste Quartal 2025 veröffentlicht und damit die bereits Anfang März avisierten starken Umsatzentwicklungen bestätigt. Auch wenn das EBITDA saisonbedingt noch auf niedrigem Niveau liegt, sprechen sowohl die überdurchschnittliche Wachstumsdynamik als auch die verbesserte Kostenstruktur für einen gelungenen Start ins neue Geschäftsjahr.



Zweistelliges Wachstum, positive Margen - Fokus auf Profitabilität trägt erste Früchte: Der Umsatz stieg im Q1 deutlich um 17,8% auf 58,0 Mio. EUR und lag damit spürbar über dem saisonal geprägten Vorjahreswert. Insbesondere der DACH-Raum (+21,8%) und die neu lokalisierten Märkte wie Polen (+29,8%) und Finnland (+26,2%) trugen überproportional zum Wachstum bei. Der durchschnittliche Warenkorb legte leicht auf 144 EUR zu, die Zahl aktiver Kunden wuchs um 4,7%. Die bereinigte EBITDAMarge drehte mit +1,0% erstmals seit Q3/2022 wieder in den positiven Bereich - unterstützt durch optimiertes Einkaufstiming, effizientes Marketing und eine weiterhin schlanke Kostenstruktur.



Finanzlage stabil - Lagerabbau und Kreditverlängerung stärken Handlungsspielraum: Der operative Cashflow belief sich auf +3,9 Mio. EUR (Vj: +3,0 Mio. EUR). Der Lagerbestand wurde um 6,7% auf 66,2 Mio. EUR reduziert - bei gleichzeitig guter Verfügbarkeit. Die im Q1 finalisierte Verlängerung des Konsortialkredits bis April 2027 (mit Option auf 2028) stärkt nicht nur die Finanzierungsstruktur, sondern schafft auch Flexibilität für weiteres Auslandswachstum. Die Zahlungsmittelposition stieg per Ende März auf 15,9 Mio. EUR, die Eigenkapitalquote liegt mit 53,7% weiterhin solide.



Guidance bestätigt - operative Entwicklung legt Messlatte höher: Die Zielsetzungen für 2025 (Umsatz: 233-242 Mio. EUR; EBITDA: 7,0-12,1 Mio. EUR) wurden bestätigt. Unsere Prognosen haben wir vor dem Hintergrund der aktuellen Geschäftsdynamik leicht erhöht. Zwar bleibt das Marktumfeld u.a. aufgrund hoher Lagerbestände bei Wettbewerbern herausfordernd, doch BIKE24 gelingt es zunehmend, sich mit klarer Kundenansprache und schlanker Struktur profitabel zu positionieren.



Fazit: Nach dem Übergangsjahr 2024 ist BIKE24 operativ auf Kurs und startet mit Rückenwind in das laufende Geschäftsjahr. Die starke Umsatzentwicklung in Q1 und die erste Rückkehr zu positiven EBITDA-Margen unterstreichen, dass die eingeleiteten Maßnahmen greifen. Perspektivisch bietet die verlängerte Kreditfazilität weiteren Raum zur Skalierung - insbesondere in den lokalisierten Auslandsmärkten. Wir bestätigen das Kaufen-Votum und erhöhen unser Kursziel auf 2,60 EUR.



