Frühzeitige Verlängerung des Vorstandsvertrags des CEO, Robert von Wülfing, um weitere fünf Jahre



Frankfurt am Main, 26. März 2025



Der Aufsichtsrat der Amadeus Fire Group (ISIN: DE0005093108, Prime Standard, SDAX) hat in seiner heutigen Sitzung ihren Vorstandsvorsitzenden, Robert von Wülfing, für fünf weitere Jahre zum Vorstand bestellt. Aufsichtsrat und von Wülfing unterzeichneten den neuen Vorstandsvertrag mit einer Laufzeit vom 1. Januar 2026 bis zum 31. Dezember 2030. "Wir freuen uns, mit Robert von Wülfing den gemeinsamen und erfolgreichen Weg der Amadeus Fire Group in Zukunft fortführen zu können. Angesichts der gegenwärtigen Herausforderungen der deutschen Wirtschaft ist die Erfahrung und Expertise von Robert von Wülfing und seines Vorstandsteams ein besondere Stärke des Konzerns," bekräftigte Christoph Groß, Aufsichtsratsvorsitzender der Amadeus Fire AG, die Entscheidung zur frühzeitigen Verlängerung der Vorstandsbestellung. Robert von Wülfing ist seit dem 01.11.2012 Mitglied des Vorstands der Gesellschaft und seit dem 01.01.2019 CEO der Amadeus Fire Group. Kontakt:

Jörg Peters

Leiter Investor Relations

jpeters@amadeus-fire.de

+49 (0)69 96 87 61 80



