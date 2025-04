EQS-News: AMADEUS FIRE AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

Frankfurt am Main, 11. April 2025 Die Amadeus Fire AG (ISIN: DE0005093108, WKN 509 310, Prime Standard, SDAX), Frankfurt am Main, hat heute die Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2025 am Donnerstag, den 22. Mai 2025, um 11:00 Uhr (MESZ), veröffentlicht. Die Hauptversammlung wird auf Grundlage von § 16 Abs. 4 der Satzung der Amadeus Fire AG in der Form einer virtuellen Hauptversammlung gemäß § 118a Aktiengesetz ("AktG") ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) live im Internet in Bild und Ton im passwort-geschützten Internetservice der Gesellschaft auf der Webseite unter https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/ übertragen. Ort der Übertragung der virtuellen Hauptversammlung und damit der Ort der ordentlichen Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist der Sitz der Hauptverwaltung der Amadeus Fire AG, Hanauer Landstraße 160, 60314 Frankfurt am Main. Eine physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) am Ort der Hauptversammlung ist ausgeschlossen. Die nachfolgend im Überblick widergegebene Agenda der diesjährigen Hauptversammlung beinhaltet ausschließlich Standardthemen: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses der Amadeus Fire AG für das Geschäftsjahr 2024 sowie des gemeinsamen Lageberichts für die Amadeus Fire AG und den Amadeus Fire-Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 und des Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichtserstattung Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024 Beschlussfassung über die Erneuerung der satzungsgemäßen Ermächtigung zur Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung (§ 16 Abs. 4 der Satzung) Den kompletten Einladungstext zur diesjährigen ordentlichen, ausschließlich virtuell statt- findenden, Hauptversammlung sowie der entsprechenden begleitenden Dokumente finden Sie unter folgendem Link zum Herunterladen von der Website der Amadeus Fire Group: https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/ Kontakt:

