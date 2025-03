Genf - Der Warenprüfkonzern SGS verlegt seinen Hauptsitz von Genf in den Kanton Zug. Die Aktionärinnen und Aktionäre des Unternehmens haben an der Generalversammlung vom Mittwoch in Genf den Umzugsplänen der Geschäftsleitung grünes Licht erteilt. Der Antrag für den Umzug wurde von 88,9 Prozent der Aktionärsstimmen gutgeheissen, wie der an der Generalversammlung anwesende Direktor der Genfer Industrie-. Dienstleistungs- und Handelskammer (CCIG) Vincent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...