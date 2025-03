Stem, Inc. verzeichnet aktuell erhebliche Herausforderungen im Marktumfeld. Mit einem aktuellen Kurs von 0,37 € und einem Rückgang von mehr als 78% im Jahresvergleich spiegelt die Aktienentwicklung die schwierige Situation des Unternehmens wider. Besonders der Verlust von über 50% seit Jahresbeginn verdeutlicht den anhaltenden Abwärtstrend.

Im Januar übernahm Arun Narayanan die Position des CEO und folgte damit auf David Buzby. Narayanan, der über 25 Jahre Erfahrung im Technologiesektor mitbringt, leitet einen strategischen Kurswechsel ein, der das Unternehmen stärker auf Software und Dienstleistungen ausrichten soll. Diese Neuorientierung zielt darauf ab, skalierbares Wachstum und Profitabilität zu fördern.

Die Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 reflektieren die Schwierigkeiten dieser Übergangsphase deutlich. Der Umsatz sank im vierten Quartal 2024 auf 55,8 Millionen Dollar, was einem Rückgang von 67% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Für das Gesamtjahr 2024 belief sich der Umsatz auf 144,6 Millionen Dollar - ein Einbruch von 69% gegenüber 2023. Die GAAP-Bruttomarge verschlechterte sich im vierten Quartal auf -4% (Vorjahr: 7%) und fiel für das Gesamtjahr auf -8% (Vorjahr: 1%).

Signifikante Verluste und operative Fortschritte

Der Nettoverlust des Unternehmens weitete sich im Geschäftsjahr 2024 dramatisch auf 854,0 Millionen Dollar aus, verglichen mit 140,4 Millionen Dollar im Vorjahr. Hauptursachen waren eine Goodwill-Wertminderung in Höhe von 547,2 Millionen Dollar sowie eine Forderungsabschreibung von 104,1 Millionen Dollar im Zusammenhang mit bestimmten Kundenverträgen. Das bereinigte EBITDA verschlechterte sich leicht von -19,5 Millionen Dollar auf -22,8 Millionen Dollar.

Trotz der finanziellen Herausforderungen konnte Stem einige bedeutende Verträge sichern. Im Januar gab das Unternehmen eine fünfjährige Vereinbarung zur Unterstützung eines 484-MW-Solarportfolios in Ungarn bekannt, was den größten Software-Deal in der EMEA-Region darstellt. Zudem entschied sich Summit Ridge Energy im März für die Standardisierung auf Stems PowerTrack-Plattform für seine Flotte von 200 Solaranlagen mit einer Gesamtkapazität von 514 MW, um die Betriebseffizienz zu steigern.

Ausblick und Strategie für 2025

Für 2025 prognostiziert Stem ein Wachstum der wiederkehrenden Jahreseinnahmen (ARR) von 15%, angetrieben durch die neue Fokussierung auf Software und Dienstleistungen. Dennoch rechnet das Unternehmen mit weiteren Herausforderungen und plant eine Reduzierung der Ausgaben, um den Cashflow zu verbessern.

Der signifikante Abstand von etwa 82% zum 52-Wochen-Hoch von 2,02 € unterstreicht die schwierige Marktposition des Unternehmens. Die hohe Volatilität von über 112% verdeutlicht zudem die Unsicherheit der Anleger bezüglich der zukünftigen Entwicklung. Für Investoren wird entscheidend sein, wie erfolgreich Stem den strategischen Wandel hin zu einem software- und serviceorientierten Geschäftsmodell umsetzen kann.

