Der Energietechnologieanbieter verzeichnet nach größeren Umsatzeinbußen eine konsequente Umstrukturierung mit Fokus auf digitale Dienstleistungen und globale Expansion.

Stem Inc. verzeichnet einen deutlichen Wandel in seinem Geschäftsmodell. Mit einem aktuellen Kurs von 0,33 Euro zum gestrigen Handelsschluss hat das Unternehmen einen dramatischen Wertverlust von fast 82% im Jahresvergleich erlitten und liegt damit mehr als 82% unter seinem 52-Wochen-Hoch von 1,87 Euro.

Im vierten Quartal 2024 sank der Umsatz von Stem um 67% auf 55,8 Millionen Dollar, verglichen mit 167,4 Millionen Dollar im Vorjahresquartal. Für das Gesamtjahr 2024 fiel der Umsatz um 69% auf 144,6 Millionen Dollar, gegenüber 461,5 Millionen Dollar in 2023. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf reduzierte Verkäufe von Batterie-Hardware zurückzuführen, da das Unternehmen seinen Schwerpunkt auf Software und Dienstleistungen verlagert. Der Nettoverlust für Q4 2024 belief sich auf 51,1 Millionen Dollar, eine Steigerung gegenüber 37,7 Millionen Dollar im Q4 2023. Für das Gesamtjahr stieg der Nettoverlust auf 854 Millionen Dollar, was größtenteils auf Wertminderungen und die strategische Abkehr vom Hardware-Geschäft zurückzuführen ist.

Strategische Neuausrichtung und internationale Expansion

Stem vollzieht einen Wandel von einem hardwarezentrierten Modell hin zu einem Fokus auf Software und Dienstleistungen, um Skalierbarkeit und Rentabilität zu verbessern. Diese Umstellung soll Bruttomargen, Betriebskapital und Cashflow optimieren. Das Unternehmen plant, seine PowerTrack- und Athena-Plattformen zu priorisieren und sie in eine einheitliche Lösung für das Asset-Management und die Optimierung von Solar- und Speicheranlagen zu integrieren. Darüber hinaus wird Stem Beratungsleistungen für die Hardware-Beschaffung anbieten und Hardware nur noch nach strengen Rentabilitätskriterien beschaffen.

Als Zeichen seiner globalen Wachstumsambitionen hat Stem einen Fünfjahresvertrag zur Unterstützung eines 484-MW-Solarportfolios in Ungarn für Neovolt, einen der größten Asset-Eigentümer des Landes, abgeschlossen. Im Rahmen dieses Vertrags wird Stems PowerTrack Web acht Utility-Scale-Standorte überwachen, optimieren und steuern, was den bisher größten Software-Deal des Unternehmens in der EMEA-Region darstellt.

Ausblick

Für 2025 prognostiziert Stem ein Wachstum der jährlich wiederkehrenden Einnahmen (ARR) von 15%, angetrieben durch das Software- und Dienstleistungsangebot. Das Unternehmen konzentriert sich zudem auf die Senkung der Betriebskosten, um das bereinigte EBITDA und den Cashflow zu verbessern. Die hohe Volatilität der Aktie, die derzeit bei über 105% auf annualisierter 30-Tage-Basis liegt, spiegelt die Unsicherheiten rund um diese strategische Neuausrichtung wider. Mit einem aktuellen Kurs deutlich unter dem 200-Tage-Durchschnitt von 0,59 Euro steht die Aktie vor erheblichen Herausforderungen, während das Unternehmen seine Transformation vorantreibt.

