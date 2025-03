AbCellera Biologics Inc. (ABCL) hat kürzlich Informationen zu seinen Forschungsinitiativen und finanziellen Ergebnissen veröffentlicht, die den laufenden Übergang zu einem Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium widerspiegeln. Der Aktienkurs liegt aktuell bei 2,27 €, was einem Rückgang von 2,45% gegenüber dem Vortag entspricht. Besonders auffällig ist der deutliche Wertverlust von 21,10% im vergangenen Monat.

Am 25. März 2025 kündigte AbCellera eine bevorstehende Posterpräsentation auf der 116. Jahrestagung der American Association for Cancer Research (AACR) in Chicago an. Die Präsentation wird präklinische In-vivo-Daten zu den PSMA x CD3 T-Zell-Aktivatoren des Unternehmens vorstellen, die auf die Behandlung von Prostatakrebs abzielen. Das Poster mit dem Titel "PSMA x CD3 T-Zell-Aktivatoren zeigen präklinische Wirksamkeit bei der Behandlung von Prostatakrebs" wird am 29. April 2025 von 14:00 bis 17:00 Uhr (CDT) in der Session für therapeutische Antikörper ausgestellt.

Finanzielle Ergebnisse 2024

AbCellera veröffentlichte am 27. Februar 2025 seine Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2024. Das Unternehmen erzielte einen Gesamtumsatz von 28,8 Millionen Dollar, was einem Rückgang gegenüber den 38,0 Millionen Dollar im Jahr 2023 entspricht. Der Nettoverlust betrug 162,9 Millionen Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust von 146,4 Millionen Dollar im Vorjahr.

Trotz dieser Verluste gelang es AbCellera, drei weitere Moleküle in die klinische Entwicklung voranzutreiben, womit sich die Gesamtzahl auf 16 erhöht. Positiv zu vermerken ist, dass die Liquiditätsposition mit über 800 Millionen Dollar an verfügbaren Mitteln weiterhin solide bleibt, um strategische Initiativen zu unterstützen. Diese finanzielle Stabilität ist besonders wichtig angesichts des langfristigen Rückgangs der Aktie, die seit Jahresbeginn mehr als 23% ihres Wertes verloren hat und im 12-Monats-Vergleich sogar um 43,12% gefallen ist.

Strategische Ausrichtung

Die jüngsten Forschungspräsentationen und Finanzberichte von AbCellera unterstreichen das Engagement des Unternehmens für die Weiterentwicklung antikörperbasierter Therapien. Die bevorstehenden Daten auf der AACR 2025 und die Fortschritte in der klinischen Pipeline sind entscheidend, während das Unternehmen den Übergang von einem plattformbasierten Unternehmen zu einem Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium anstrebt.

Mit einem aktuellen Kurs, der 47,93% unter dem 52-Wochen-Hoch von 4,35 € liegt, aber immerhin 13,93% über dem 52-Wochen-Tief, zeigt die Aktie trotz der anhaltenden Verluste gewisse Stabilisierungstendenzen. Die hohe Volatilität von 77,59% verdeutlicht jedoch die Unsicherheiten, mit denen das Unternehmen auf seinem Weg zu einem etablierten klinischen Akteur in der Biotechnologiebranche konfrontiert ist.

