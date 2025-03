Der Aufsichtsrat der CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901) hat beschlossen, die bemerkenswerte Serie von Dividendensteigerungen fortzusetzen. Für das Geschäftsjahr 2024 wird der Hauptversammlung eine Erhöhung der Dividende auf 2,85 Euro pro Aktie (Vorjahr: 2,60 Euro) vorgeschlagen.

Dividendenchampion im deutschen Aktienmarkt

Mit dieser 16. Dividendenerhöhung in Folge festigt CEWE seinen beeindruckenden zweiten Platz unter allen 611 untersuchten deutschen Börsenunternehmen, die ihre Dividende kontinuierlich erhöht haben. Dies unterstreicht die nachhaltige Ertragskraft des Unternehmens und sein Bekenntnis zur Aktionärsrendite.

Die Hauptversammlung, auf der über die Dividendenerhöhung abgestimmt wird, findet am 4. Juni 2025 in der Weser-Ems-Halle Oldenburg statt. Die Details der Geschäftsentwicklung werden am 27. März 2025 mit dem Geschäftsbericht veröffentlicht.

Europas führender Foto-Service auf Erfolgskurs

CEWE, Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter, hat sich seit seinen Anfängen im Jahr 1912 zur ersten Adresse für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Mit dem vielfach ausgezeichneten CEWE FOTOBUCH, von dem jährlich rund sechs Millionen Exemplare verkauft werden, und einem breiten Portfolio unter Marken wie CEWE, Cheerz, DeinDesign, Pixum und WhiteWall bedient das Unternehmen erfolgreich einen wachsenden Markt.

Die Gruppe ist mit 4.000 Mitarbeitenden in 21 Ländern präsent und verfügt neben dem Foto-Service auch über eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen unter den Marken SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto.

Der Beitrag CEWE glänzt mit 16. Dividendensteigerung in Folge erschien zuerst auf Nebenwertewelt.