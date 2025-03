Die Stratec Biomedical Aktie fiel am Mittwoch um 3,27 Prozent auf 25,15 Euro und erreichte damit ihr 52-Wochen-Tief. Im Jahresvergleich verzeichnet das Papier einen dramatischen Wertverlust von über 40 Prozent. Das Unternehmen gab bekannt, dass der ursprünglich für den 19. März geplante Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2024 erst am 29. April 2025 veröffentlicht wird. Die Verzögerung wird mit einem Wechsel des externen Abschlussprüfers sowie krankheitsbedingten Kapazitätsengpässen in der Finanzabteilung begründet.

Trotz der erheblichen Kursverluste der letzten Monate - seit Jahresbeginn fiel die Aktie um mehr als 15 Prozent - gibt sich Stratec Biomedical für die Geschäftszahlen 2024 zuversichtlich. Das Unternehmen plant, vor der Veröffentlichung des vollständigen Jahresberichts vorläufige Ergebnisse zusammen mit der Prognose für 2025 bekanntzugeben. Nach aktuellen Informationen erwartet Stratec, die für 2024 formulierten Ziele erreicht zu haben. Diese umfassen stabile oder leicht rückläufige konsolidierte Umsätze (währungsbereinigt) sowie eine bereinigte EBIT-Marge von etwa 10,0 bis 12,0 Prozent.

Terminverschiebungen im Finanzkalender

Die Verschiebung des Jahresberichts zieht weitere Änderungen im Finanzkalender nach sich. Die ursprünglich für den 23. Mai 2025 geplante Hauptversammlung wird nun am 17. Juni 2025 stattfinden. Diese Anpassungen sollen sicherstellen, dass alle relevanten Finanzinformationen ordnungsgemäß vorbereitet und geprüft werden können.

Die technischen Indikatoren deuten auf eine angespannte Marktsituation hin. Mit einem RSI-Wert von 29,9 ist die Aktie derzeit im überverkauften Bereich. Zudem notiert der Kurs fast 19 Prozent unter dem 50-Tage-Durchschnitt und sogar mehr als 31 Prozent unter dem 200-Tage-Durchschnitt. Diese Kennzahlen in Verbindung mit der hohen Volatilität von 42,73 Prozent spiegeln die Unsicherheit wider, die derzeit mit dem Wert verbunden ist.

