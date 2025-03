DJ PTA-CMS: OMV Aktiengesellschaft: OMV beendet begrenzten Aktienrückerwerb

Erwerb und/oder Veräußerung eigener Aktien gemäß § 119 Abs. 9 BörseG

Wien (pta/26.03.2025/19:45) - Der Vorstand der OMV hat am 17. März 2025 beschlossen, ein begrenztes Aktienrückerwerbsprogramm gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG auf Basis der bestehenden Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28. Mai 2024 zur Bedienung von internen Vergütungsprogrammen durchzuführen. Dieser Beschluss sowie weitere Details zum begrenzten Aktienrückerwerbsprogramm wurden am 17. März 2025 gemäß Art 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 öffentlich bekannt gemacht.

OMV gibt hiermit bekannt, dass das begrenzte Rückerwerbsprogramm am 26. März 2025 beendet wurde, da das genehmigte Gesamtvolumen an zu erwerbenden eigenen Aktien an diesem Datum bereits erreicht wurde.

Zusammenfassung des Rückerwerbsprogramms:

Rückerworbenes Gesamtvolumen 300.000 Stück Aktien Anteil am Grundkapital rund 0,0917% Höchster Gegenwert je Aktie EUR 47,58 Niedrigster Gegenwert je Aktie EUR 45,30 Gewichteter Durchschnittsgegenwert der rückerworbenen Aktien EUR 46,32 Gesamtwert der rückerworbenen Aktien EUR 13.895.735,04 Beendigung des Rückerwerbsprogramms 26. März 2025

Details zu den einzelnen Transaktionen des begrenzten Aktienrückerwerbsprogramms finden sich auf der Website unter https://www.omv.com/de/investoren/verpflichtende-veroeffentlichungen (Details zu den einzelnen Transaktionen der derzeitigen Woche werden ab dem 1. April 2025 verfügbar sein).

(Ende)

Aussender: OMV Aktiengesellschaft Adresse: Trabrennstraße 6-8, 1020 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Thomas Hölzl Tel.: +43 1 40440/23760 E-Mail: compliance@omv.com Website: www.omv.com

ISIN(s): AT0000743059 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 26, 2025 14:45 ET (18:45 GMT)