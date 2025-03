Das IT-Sicherheitsunternehmen Secunet Security Networks steht vor einem bevorstehenden Führungswechsel an der Unternehmensspitze. Wie am Mittwochabend bekannt wurde, haben sich der Aufsichtsrat und der aktuelle Vorstandsvorsitzende Axel Deininger darauf geeinigt, dessen Vertrag nicht über das reguläre Ende am 31. Dezember 2025 hinaus zu verlängern. Der Aufsichtsrat plant, Marc-Julian Siewert ab dem 1. Juli 2025 zum Vorstand zu bestellen. Siewert ist gleichzeitig als Nachfolger des Vorstandsvorsitzenden vorgesehen und wird somit ab 2026 die Führung des Essener Unternehmens übernehmen. Die Ankündigung dieser Personalie sorgte bei Anlegern für wenig Aufregung - der Aktienkurs von Secunet Security Networks zeigte sich im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate nahezu unverändert im Vergleich zum XETRA-Schluss.

Aktienkurs unter Druck

Während die Nachricht über den geplanten Führungswechsel keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Aktienkurs hatte, steht das Wertpapier derzeit dennoch unter Druck. Am deutschen Aktienmarkt musste die Secunet-Aktie zuletzt Einbußen hinnehmen. Der jüngste Kurs lag bei 197,80 Euro, was einem Preisabschlag von 6,20 Euro entspricht. Anleger scheinen den anstehenden Wechsel in der Führungsetage allerdings nicht als ausschlaggebenden Faktor für ihre Investitionsentscheidungen zu betrachten, sondern orientieren sich eher an anderen Markteinflussfaktoren.

