Der Immobilienkonzern verbessert seine Marktposition mit gestiegener Bruttomarge, Rekord-EBITDA und Milliardenauftrag in Saudi-Arabien trotz gleichbleibender Umsätze

Orascom Development Holding AG (ODH) hat im Geschäftsjahr 2024 eine positive Entwicklung verzeichnet und seine Marktposition weiter ausgebaut. Mit stabilen Umsatzzahlen und deutlichen Gewinnsteigerungen in mehreren Geschäftsbereichen konnte das Unternehmen trotz globaler Herausforderungen überzeugen.

Der Gesamtumsatz blieb mit CHF 630,9 Millionen auf dem Niveau des Vorjahres, während der Bruttogewinn um 10,5 Prozent auf CHF 203,3 Millionen anstieg. Besonders bemerkenswert entwickelte sich das bereinigte EBITDA, das mit CHF 189,1 Millionen einen neuen Höchststand erreichte und eine Marge von 30,0 Prozent erzielte.

Im Immobiliengeschäft verzeichnete ODH einen Anstieg der Verkäufe um 16 Prozent auf CHF 818 Millionen. Der Hotelbereich generierte einen Umsatz von CHF 152 Millionen und wies eine bereinigte EBITDA-Marge von 36 Prozent auf.

Starke Performance im kommerziellen Immobiliensegment

Das Segment der kommerziellen Immobilien entwickelte sich besonders dynamisch mit einem Umsatzwachstum von 10 Prozent auf CHF 79 Millionen. Das bereinigte EBITDA in diesem Bereich stieg sogar um 60 Prozent auf CHF 16,8 Millionen, was die erfolgreiche Positionierung des Unternehmens in diesem Marktsegment unterstreicht.

Die Unternehmensführung, vertreten durch CEO Omar El Hamamsy und CFO Ashraf Nessim, präsentierte die Ergebnisse und erläuterte die strategische Ausrichtung. ODH setzt auf nachhaltiges Wachstum in bestehenden und neuen Märkten sowie auf kontinuierliche Verbesserungen der operativen Effizienz.

Expansion in Saudi-Arabien

Ein bedeutender Schritt für die weitere Unternehmensentwicklung ist der kürzlich gesicherte Großauftrag in Saudi-Arabien. Gemeinsam mit Tecnicas Reunidas konnte ODH einen Vertrag im Wert von 2,6 Milliarden US-Dollar abschließen. Diese Expansion unterstreicht die internationale Ausrichtung des Unternehmens und eröffnet neue Wachstumsperspektiven auf dem wichtigen saudischen Markt.

Die positive Geschäftsentwicklung und die strategischen Initiativen zielen darauf ab, den Unternehmenswert langfristig zu steigern und die Marktposition in der internationalen Immobilienbranche weiter zu festigen.

