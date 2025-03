Cloudflare verzeichnete am Mittwoch einen deutlichen Kursrückgang von 5,69 Prozent auf 112,80 Euro. Der Aktienkurs liegt damit mehr als 33 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 168,68 Euro, das erst im Februar erreicht wurde. Die jüngste Kursentwicklung steht im Zusammenhang mit betrieblichen Herausforderungen, trotz positiver Analysteneinschätzungen.

Am 21. März 2025 hatte Cloudflare eine Betriebsstörung zu verzeichnen, die etwa 1 Stunde und 7 Minuten andauerte. Betroffen waren mehrere Kerndienstleistungen, darunter R2 Object Storage, Cache Reserve, Images, Log Delivery, Stream und Vectorize. Der Vorfall wurde durch einen Fehler bei der Anmeldeinformationsrotation verursacht, bei dem neue Authentifizierungsdaten versehentlich in einer Entwicklungsumgebung statt in der Produktionsumgebung eingesetzt wurden. Diese Fehlleitung führte zu Authentifizierungsfehlern in mehreren Diensten. Cloudflare versicherte jedoch, dass während dieser Zeit keine Daten verloren gegangen oder beschädigt worden seien.

Analysten-Upgrade hebt KI-Potenzial hervor

Trotz der jüngsten Herausforderungen bleiben Analysten bezüglich der Aussichten von Cloudflare optimistisch, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz. Am 25. März führte die Bank of America (BofA) ein seltenes doppeltes Upgrade durch, indem sie die Aktienempfehlung von "Underperform" auf "Buy" anhob und das Kursziel deutlich von 60 auf 160 Dollar erhöhte. Die BofA betonte Cloudflares wachsende Rolle in der Netzwerksicherheit und das potenzielle Führungspotenzial im Bereich KI-as-a-Service und prognostizierte ein beschleunigtes Umsatzwachstum in diesen Sektoren.

Dieses positive Analysten-Sentiment steht im Kontrast zur kurzfristigen Entwicklung der Aktie, die im letzten Monat über 20 Prozent an Wert verloren hat. Allerdings zeigt der Blick auf die langfristige Performance mit einem Plus von 23,09 Prozent im 12-Monats-Vergleich, dass Cloudflare weiterhin strukturelles Wachstum verzeichnet.

Finanzielle Kennzahlen und Marktposition

Die finanziellen Kennzahlen von Cloudflare spiegeln sowohl Wachstum als auch Bewertungsüberlegungen wider. Im vierten Quartal 2024 meldete das Unternehmen Umsätze von 459,9 Millionen Dollar, was einem Anstieg von 27 Prozent im Jahresvergleich entspricht, sowie einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 19 Cent, was einem Anstieg von 26,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Bewertungsanalysen deuten jedoch darauf hin, dass die Aktie möglicherweise überbewertet ist. Discounted-Cash-Flow- und Monte-Carlo-Modelle weisen auf eine potenzielle Überbewertung von etwa 41 Prozent hin, selbst unter Berücksichtigung optimistischer Wachstumsannahmen. Technisch betrachtet liegt der aktuelle Kurs etwa 14 Prozent unter dem 50-Tage-Durchschnitt von 130,52 Euro, was auf einen kurzfristigen Abwärtstrend hindeutet, während der Kurs im Vergleich zum 200-Tage-Durchschnitt noch immer fast 19 Prozent im Plus liegt.

Die Cloud-Services-Branche expandiert weiterhin, getrieben durch zunehmende Cybersicherheitsbedrohungen und die wachsende Verbreitung von KI-Technologien. Cloudflares strategischer Fokus auf KI und Netzwerksicherheit positioniert das Unternehmen gut in dieser sich entwickelnden Marktlandschaft.

