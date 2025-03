Washington - US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch ein Dekret unterzeichnet, mit dem neue Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Auto-Importe eingeführt werden. "Wir beginnen mit einer zweieinhalbprozentigen Basis, die wir derzeit haben, und gehen dann auf 25 Prozent", sagte Trump am Mittwoch im Weißen Haus.Er erwarte, dass der Schritt das Wachstum "weiter ankurbeln" werde. Man habe in den USA viele Fabriken verloren. Diese seien stattdessen in Mexiko und Kanada gebaut worden. Nun würden diese Anlagen "weitgehend stillgelegt und in unser Land verlagert", behauptete Trump."Wir werden Länder dafür belangen, dass sie in unserem Land Geschäfte machen und uns unsere Arbeitsplätze, unseren Wohlstand und vieles, was sie uns im Laufe der Jahre genommen haben, wegnehmen", sagte der US-Präsident. "Sie haben so viel aus unserem Land genommen - ob Freund oder Feind. Und offen gesagt, Freund war oft viel schlimmer als Feind."