Monster Beverage erzielte im vierten Quartal zum 31. Dezember 2024 Rekordumsätze von 1,81 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 4,7 Prozent im Jahresvergleich entspricht und die Analystenerwartungen von 1,79 Milliarden Dollar übertraf. Der Aktienkurs schloss gestern bei 53,73 Euro und liegt damit 8,4 Prozent über dem Wert von vor 30 Tagen. Besonders das Monster Energy Drinks Segment trug mit 1,67 Milliarden Dollar zum Gesamtumsatz bei, was einem Wachstum von 4,5 Prozent entspricht. Die bereinigten Gewinne pro Aktie (EPS) blieben mit 0,38 Dollar stabil im Vergleich zum Vorjahr, verfehlten jedoch die prognostizierten 0,40 Dollar.

Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich auf 55,5 Prozent, gegenüber 54,5 Prozent im Vorjahr. Allerdings stiegen die operativen Kosten auf 34,3 Prozent des Nettoumsatzes, verglichen mit 29,2 Prozent im Vorjahreszeitraum, was auf einen erhöhten Kostendruck hindeutet. Bemerkenswert ist, dass der aktuelle Kurs 12,45 Prozent über dem 200-Tage-Durchschnitt liegt, was auf eine positive längerfristige Kursentwicklung hinweist.

Warnung vor unerwünschtem Übernahmeangebot

Am 14. März 2025 riet Monster Beverage seinen Aktionären, ein unaufgefordertes "Mini-Tender"-Angebot der TRC Capital Investment Corporation abzulehnen. TRC bot an, bis zu 2 Millionen Aktien zu je 52,95 Dollar zu kaufen, was etwa 5,1 Prozent unter dem Schlusskurs von 55,77 Dollar am 10. März 2025 lag. Das Unternehmen betonte, dass dieses Angebot nicht unterstützt werde, und forderte die Aktionäre auf, nicht zu Preisen unterhalb des Marktniveaus zu verkaufen.

Unterschiedliche Analystenbewertungen

Die Analysten bewerten die Aktie von Monster Beverage unterschiedlich. Morgan Stanley erhöhte sein Kursziel von 55,00 auf 60,00 Dollar und vergab ein "Overweight"-Rating, was Optimismus hinsichtlich der Wachstumsaussichten des Unternehmens signalisiert. Die Aktie hat seit Jahresbeginn 5,35 Prozent zugelegt und notiert nur 2,24 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 54,96 Euro, das am 28. März 2024 erreicht wurde. Im Gegensatz dazu erhöhte JPMorgan Chase & Co. sein Kursziel auf 53,00 Dollar, behielt jedoch ein "Neutral"-Rating bei, was eine vorsichtigere Haltung andeutet. Die Konsensempfehlung der Analysten lautet "Halten", mit einem durchschnittlichen Kursziel von 55,83 Dollar.

Die jüngsten Finanzergebnisse von Monster Beverage zeigen ein robustes Umsatzwachstum, das jedoch durch steigende Betriebskosten und Herausforderungen bei der Rentabilität gedämpft wird. Die proaktive Haltung des Unternehmens, Aktionäre vor Übernahmeangeboten unter Marktwert zu warnen, unterstreicht sein Engagement für den Schutz der Anlegerinteressen.

