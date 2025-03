Während die Aktien des Elektroautoherstellers fallen, planen sowohl Tesla als auch der chinesische Konkurrent BYD strategische Investitionen im deutschen Markt.

Trotz aktueller Marktschwankungen, die zu einem Rückgang der Tesla-Aktie um 28,6 % seit Jahresbeginn geführt haben, bleiben bedeutende Investoren optimistisch bezüglich der langfristigen Aussichten des Unternehmens. Christopher Tsai, dessen Investmentfirma Tesla-Aktien im Wert von etwa 28,15 Millionen Dollar hält, betrachtet die gegenwärtige Schwäche als vorübergehend und hat begonnen, seine Position zu verstärken. Sein Vertrauen basiert auf Erwartungen eines kontinuierlichen Umsatz- und Gewinnwachstums in den kommenden Jahren. Die Aktie, die Tsai ursprünglich im Februar 2020 zu 41,66 Dollar erworben hatte, wurde zuletzt bei 288,14 Dollar gehandelt, was trotz der jüngsten Rückschläge ein erhebliches Wachstum darstellt. Marktanalysten führen die aktuelle Verlangsamung der Verkäufe darauf zurück, dass Kunden auf das überarbeitete Model Y warten, anstatt auf grundlegende Geschäftsprobleme.

Verschärfter Wettbewerb in Europa

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Tesla ?

Während Tesla mit Herausforderungen am Aktienmarkt konfrontiert ist, verschärft sich der Wettbewerb auf dem europäischen Elektrofahrzeugmarkt. Der chinesische Hersteller BYD erwägt den Bau einer dritten europäischen Fabrik, wobei Deutschland trotz hoher Energie- und Arbeitskosten als Favorit gilt. Dieser strategische Schritt würde Teslas etablierter Produktionsstätte in Grünheide bei Berlin ähneln. BYD betreibt bereits Werke in Ungarn und der Türkei mit einer kombinierten Jahreskapazität von 500.000 Fahrzeugen. Branchenexperten von S&P Global Mobility prognostizieren, dass BYDs europäische Verkäufe bis 2025 auf 186.000 Fahrzeuge mehr als verdoppeln und bis 2029 fast 400.000 Einheiten erreichen werden, was potenziell Teslas Marktposition in der Region herausfordern könnte. Gleichzeitig verzeichnet BYD bereits beachtliche Erfolge, wie der jüngste Quartalsbericht zeigt, in dem der chinesische Tesla-Konkurrent einen signifikanten Gewinnanstieg und die Fortsetzung seines Wachstumskurses vermelden konnte.

Anzeige

Tesla-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Tesla-Analyse vom 27. März liefert die Antwort:

Die neusten Tesla-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Tesla-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Tesla: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...