Der Schweizer Lebensmittelriese setzt auf Umstrukturierung mit Standortschließungen in Deutschland und evaluiert die Zukunft seiner renommierten Wassermarken.

Nestlé setzt seinen Kurs der strategischen Neuausrichtung fort. Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern notierte am Dienstag mit einem Schlusskurs von 93,20 Euro, während sich der Kurs nahezu unverändert zum Vormonat entwickelte (+0,22%).

Der Konzern plant tiefgreifende Strukturveränderungen in Deutschland. Das Werk in Neuss bei Düsseldorf soll bis Mitte 2026 geschlossen werden. Gleichzeitig steht der Standort in Conow, Mecklenburg-Vorpommern, zum Verkauf. Die Maßnahmen, die etwa 230 Mitarbeiter betreffen, sind Teil einer umfassenderen Strategie zur Effizienzsteigerung und Kostenoptimierung innerhalb des Unternehmens.

Potenzielle Veräußerung der Wassersparte

Parallel zu den Standortentscheidungen führt Nestlé Verhandlungen über die Zukunft seiner Wassersparte. Zu diesem Geschäftsbereich gehören bekannte Marken wie Perrier, San Pellegrino und Vittel. Nach aktuellen Informationen wird die Sparte mit ungefähr fünf Milliarden Euro bewertet. Die Gespräche befinden sich allerdings noch in einem frühen Stadium, und es bleibt offen, ob sie zu konkreten Verkaufsentscheidungen führen werden.

Zurückhaltende Analysteneinschätzungen

Vor der anstehenden Veröffentlichung der Quartalszahlen hat die UBS ihre Einstufung für Nestlé auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 CHF belassen. Analyst Guillaume Delmas erhöhte zwar seine Schätzung für das organische Wachstum des Unternehmens, liegt mit seiner Prognose jedoch weiterhin unter der durchschnittlichen Markterwartung. Die Aktie bewegt sich derzeit nur knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 96,00 Euro, das am 21. März 2025 erreicht wurde.

