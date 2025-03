Chiquita verwandelte vom 20. bis 22. März Köln in die poppigsten Stadt Deutschlands und öffnete die Türen des ersten "Pop-Up by Nature". Die Premiere des Pop-Ups by Nature war eine Einladung an alle Bananen-Fans mit Sticker-Generator, coolen Instagram Fotospots und Kunst- Installationen tief in die bunte Genuss- und Kunstwelt von Chiquita einzutauchen und die...

