Das erste nachhaltige Restaurant von Kura Sushi, das Meeresprodukte, Fischereiausrüstung und Plastik wiederverwendet

Sein Konzept verbindet Nachhaltigkeit mit Spitzentechnologie

Kura Sushi Inc. (Hauptsitz: Sakai-Stadt, Präfektur Osaka) eine der weltweit populärsten Sushi-Ketten mit Umlaufband hat die Eröffnung ihres bisher größten Kura Sushi-Restaurants mit starkem Fokus auf Nachhaltigkeit in der Future Life Zone der Osaka-Kansai Expo am Sonntag, 13. April 2025, bekannt gegeben.

Appearance: Sustainable store that uses "plaster with no artificial materials" for exterior wall material that reuses "seashells" that would otherwise be discarded.

Der Kura Sushi Osaka Kansai Expo Store ist weltweit die größte Filiale dieser Art. Sie bietet 338 Sitzplätze eine Rekordzahl in der Unternehmensgeschichte von Kura Sushi und das längste umlaufende Förderband mit einer Länge von rund 135 Metern. Die Außengestaltung ist schlicht. Die Namakowände erinnern an das charakteristische Lagerhaus des Unternehmens. Eine große Abbildung von Tuna Nigiri ziert die antibakterielle Sushi-Abdeckung "Mr. Freshness", die das Sushi vor Staub und Viren aus der Luft schützt. Die Innenausstattung ist in einem luxuriösen, modernen japanischen Design gehalten, mit Tischen und Rückenlehnen in Holzoptik und Sitzflächen im Tatami-Stil sowie einer eindrucksvollen grafischen Darstellung eines riesigen Tellers an der Decke.

Auf die Außenwände wurde ein Putz ohne künstliche Substanzen aufgetragen, hergestellt aus 336.000 Muschelschalen, die sonst als Abfall entsorgt worden wären, sowie aus Klebstoff und anderen Stoffen, die aus Meeresalgen gewonnen werden. Für die Piktogramme an den Kassen und Toiletten wurden insgesamt etwa 100 Kilogramm ausrangierte Plastikflaschenverschlüsse und milchig-weiße Polyethylentanks verarbeitet. Dadurch wurden die CO2-Emissionen auf etwa ein Drittel der Menge reduziert, die bei der Verbrennung freigesetzt wird. Die Sitznummernschilder und das Logo am Windschutz bestehen aus etwa 15 Kilogramm recycelter Angelausrüstung wie Seilen, Bojen und Körben. Die Bänke im Wartebereich sind aus Zedern gefertigt, die in Japan ausgedünnt wurden. Auch die Bikkura Pon®-Kapseln und andere Artikel, die die Besucher mit nach Hause nehmen können, sind recycelt. Die Behälter zum Mitnehmen bestehen aus umweltfreundlichen Materialien, um die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu unterstützen.

Zudem verfügt das Restaurant über ein System, das den Komfort und die Zufriedenheit der Kunden erhöht. Mithilfe von KI- und Informationstechnologien, die über viele Jahre hinweg entwickelt wurden, sorgt das System für eine optimale Hygiene und Qualitätskontrolle. Damit ist es das einzige große Sushi-Restaurant mit Umlaufband, das diese Technologie installiert hat. Dieses hochmoderne Restaurant verbindet wegweisende Technologie mit dem Running-Sushi-Konzept, das nur von einer führenden Sushi-Kette umgesetzt werden kann.

Neben der regulären Sushi-Speisekarte wird das Restaurant auch ein nachhaltiges Menü anbieten, das wenig genutzte Fischarten wie Nizadai verwendet und so eine nachhaltige Fischerei fördert. Ein weiteres Highlight ist ein 70-Gänge-Menü, das Gerichte aus 70 Ländern und Regionen neu interpretiert.

Bei der Pressekonferenz betonte Hiroyuki Okamoto, Director und General Manager of Public Relations, Advertising and Investor Relations Division: "Wir sind die einzige große Sushi-Kette, die in all ihren Restaurants Sushi direkt vom Band serviert. Unser Konzept beruht darauf, einen Ort zu schaffen, an dem Besucher aus aller Welt ein angenehmes und genussvolles kulinarisches Erlebnis haben können. Mit unserem Restaurantkonzept der nächsten Generation verbinden wir den Nachhaltigkeitsgedanken mit modernster Technologie und bieten die Running-Sushi-Kultur japanischen Ursprungs möglichst vielen Menschen an."

Ende Februar betrieb Kura Sushi Inc. 546 Restaurants in Japan, 73 in den USA, 59 in Taiwan und 3 in Shanghai.

[Merkmale des Kura Sushi Osaka Kansai Expo Store]

Nachhaltige Filiale, die Putz ohne künstliche Inhaltsstoffe für die Außenwände verwendet und dabei Muschelschalen verwertet, die andernfalls entsorgt worden wären.

Mit der größten Anzahl an Sitzplätzen und dem längsten Umlaufband in der Unternehmensgeschichte von Kura Sushi, wird ein überragendes Sushi-Erlebnis geboten, das nur bei Kura Sushi möglich ist.

Initiativen zur Reduzierung der Umweltbelastung durch die Nutzung von Altstoffen

Der Kura Sushi Osaka-Kansai Expo Store achtet auf Umweltfreundlichkeit und setzt in verschiedenen Bereichen des Restaurants recycelte Materialien ein. Aus den Verschlüssen von Plastikflaschen und milchig-weißen Polyethylen-Tanks werden Piktogramme für die Kasse und die Toiletten hergestellt. Nicht mehr benötigte Angelschnüre, Bojen und Körbe werden für einige der Logoschilder und Sitzplatznummern in der Windschutzhütte verwendet.

Einführung der umweltfreundlichen Bikkura Pon!®-Kapseln und -Behälter zum Mitnehmen

Bei Bikkura Pon!® handelt es sich um Papierkapseln, die im PIM-Verfahren (Pulp Injection Molding) aus Stärke und Zellstoff hergestellt werden. Diese Kapseln setzen keine giftigen Stoffe bei der Verbrennung frei. Sie sind recycelbar und werden im Boden innerhalb von etwa sechs Monaten abgebaut.

Der Mitnahmebehälter verwendet Reste von Kokospalmenfrüchten(*1), die bei der Herstellung von Palmöl anfallen. Auf diese Weise werden die CO2-Emissionen durch die Verbrennung und die Methangas-Emissionen bei der Zersetzung vermieden und dadurch die Umweltbelastung gemindert. Die Papiertüten für den Verzehr außer Haus bestehen zu 100 aus Recyclingpapier.(*2) Zudem ist auf der Innenseite der Tüte ein "Glücksbringer" aufgedruckt, der den Kunden eine Freude bereitet.

*1 Reste von Palmwedeln: leere Fruchthülsen, die nach dem Auspressen der Palmwedel zur Gewinnung von Palmöl zurückbleiben.

*2 Mit Ausnahme des Griffs der Papiertüte

Nachhaltige Speiseangebote möglich dank langfristiger Maßnahmen zur Erholung von Fischbeständen

Im Rahmen verschiedener Initiativen arbeitet das Unternehmen mit Fischern in Japan zusammen, um die Meeresressourcen zu schützen und die Fischereiindustrie zu revitalisieren, damit die reichen Ozeane auch in Zukunft geschützt bleiben. Diese beständigen Anstrengungen versetzen das Unternehmen in die Lage, nachhaltige Produkte wie wenig genutzten Fisch, eine KI-gestützte, intelligente Aquakultur und Fisch aus ökologischer Zucht anzubieten.

Darüber hinaus bietet die Kura Sushi-Filiale auf der Osaka Kansai Expo nachhaltige Gerichte an, die nur von Kura Sushi zubereitet werden können: Kohl Nizadai, Bio-Hamachi oder Healthy Roll (Shrimp Mayo), bei denen die ungewöhnliche Gemüsezutat "Vegito" (Karottenblatt) verwendet wird, um eine nachhaltige Entwicklung durch Lebensmittel anzustoßen. Durch eine verantwortungsbewusste Nutzung von Lebensmitteln will das Unternehmen die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) unterstützen.

Erstes Spezialmenü von Kura Sushi mit Gerichten aus 70 Ländern und Regionen!

Kura Sushi hat ein Spezialmenü entwickelt, das Gerichte aus 70 Ländern und Regionen neu interpretiert. Für 25 dieser Gerichte haben wir Botschafter der japanischen Küche und andere Personen, die mit den authentischen Aromen der einzelnen Länder vertraut sind, zu einer Gaumenprobe eingeladen. Anhand ihrer Meinungen und Empfehlungen haben wir dann einige Verbesserungen vorgenommen. Besonders wichtig war es uns, authentische Geschmacksrichtungen zu reproduzieren, die die kulinarische Kultur jedes Landes und jedes Botschafters widerspiegeln. Im Expo Store können 70 verschiedene Gerichte aus aller Welt gemeinsam genossen werden.

Die antibakterielle Sushi-Abdeckung "Mr. Freshness" wurde als Sonderedition hergestellt, um das Konzept des Osaka/Kansai Expo-Stores widerzuspiegeln: "Das Running-Sushi-Konzept führt die Welt zusammen. Die beiden Abdeckungen sind durch das Motiv zwei sich schüttelnder Hände in Rot und Blau den Farben der Expo miteinander verbunden. Auf der Vorderseite sind Gerichte aus verschiedenen Ländern und Regionen abgebildet, und die Rückseite zeigt Sushi-Gerichte, die auf dem Umlaufband zusammenfließen.

[ Informationen zur Filiale ]

Name der Filiale: Kura Sushi Osaka Kansai Expo Store

Öffnungszeiten: 10 21 Uhr

Anzahl der Sitzplätze: 338

Sitzbereich: 799,55 Quadratmeter

Website: https://www.kurasushi.co.jp/2025expo/

