Der italienische Großaktionär MFE hat ein Übernahmeangebot für den deutschen Medienkonzern angekündigt. Italiener wollen gesetzlichen Mindestpreis bieten. ProSiebenSat. 1 rechnet mit Größenordnung 5,75 Euro. Vorstand will sich in Kürze äußern. Nach monatelangen Spekulationen hat gestern der italienische Medienkonzern MediaForEurope (MFE) ein Übernahmeangebot für den SDAX-Konzern ProSiebenSat. 1 angekündigt. Der Mitteilung zufolge will MFE den gesetzlichen Mindestpreis für die angedienten Papiere ...

