Zürich - Der US-Dollar hat über Nacht etwas an Wert verloren. So kostet das Währungspaar Euro-Dollar im frühen Geschäft 1,0777. Das ist mehr als am Vorabend mit 1,0756. Auch zum Franken hat der Greenback nachgegeben. Aktuell wird das Dollar-Franken-Paar zu 0,8831 nach 0,8848 gehandelt. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil mit 0,9517 Franken mehr oder weniger auf der Stelle. Damit hat der Dollar einen Teil seiner Gewinne, die er zuletzt im Vorfeld ...

