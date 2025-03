Bei secunet Security Networks steht ein Wechsel an der Unternehmensspitze bevor. Der Aufsichtsrat hat beschlossen, das Mandat von Vorstandschef Axel Deininger zum regulären Ende am 31. Dezember 2025 nicht zu verlängern. Für die Nachfolge soll Marc-Julian Siewert ab dem 1. Juli 2025 in den Vorstand der secunet Security Networks AG ...

Den vollständigen Artikel lesen ...