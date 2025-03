Berlin - Grünen-Chefin Franziska Brantner fordert eine starke Reaktion Deutschlands und der EU auf die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle auf europäische Autos.Das Ziel müsse zwar sein, durch Verhandlungen die Zölle wieder wegzubekommen, denn niemand wolle diesen Handelskrieg. "Aber Trump versteht auch nur die Stärke - und deswegen brauchen wir Gegenreaktionen", sagte Brantner am Donnerstag den Sendern RTL und ntv. Solche Gegenzölle habe die EU-Kommission vorbereitet. Das sei auch der richtige Umgang mit dem US-Präsidenten. "Wenn man da nur hinfährt und sagt 'bitte, bitte', dann passiert gar nichts."Brantner forderte in diesem Zusammenhang, auch dem US-Techmilliardär und Trump-Verbündeten Elon Musk robuster entgegenzutreten. Europäische Gesetze müssten im Digitalbereich konsequent durchgesetzt werden. Darüber hinaus brauche es im Handel neue Partnerschaften mit anderen Ländern der Erde.Die Zölle seien für die deutschen Autobauer ein herber Schlag, so Brantner. Zunächst würden die US-Bürger steigende Preise für Autos aus Deutschland zu spüren bekommen. "Aber natürlich ist das für unsere Industrie hier nicht gut."