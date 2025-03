Die HENSOLDT-Gruppe hat im Geschäftsjahr 2024 erneut alle Prognosen übertroffen und sich als einer der führenden Anbieter im Bereich der Verteidigungselektronik in Europa behauptet. In einem geopolitisch hochvolatilen Umfeld mit zahlreichen Krisenherden (Ukraine, Nahost, Taiwan-Straße) und wachsendem Verteidigungsdruck in Europa konnte HENSOLDT nicht nur operativ überzeugen - sondern auch strategisch wichtige Meilensteine erreichen. Der kürzlich veröffentlichte Geschäftsbericht 2024 unterstreicht die robuste Ertragskraft und das starke Wachstum des Unternehmens. CEO Oliver Dörre zeigt sich entsprechend ...

