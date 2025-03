Der europäische Kreditspezialist AlbaCore Capital Group ("AlbaCore") meldete heute die Einführung einer neuen Strategie für Senior Direct Lending ("Strategie"), nachdem er Ankerinvestitionen von einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Abu Dhabi Investment Authority ("ADIA") und der Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (die "Trust Bank") erhalten hat.

AlbaCore hat seine erste Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen und dabei wie erwartet 1,8 Milliarden US-Dollar an Investitionskapital aufgebracht. Mit der neuen Strategie ist AlbaCore gut aufgestellt, um die wachsenden Möglichkeiten zur Finanzierung von Krediten zu nutzen, seine Marktpräsenz zu stärken und Kunden weltweit einen Mehrwert zu bieten.

"Dass wir ADIA und die Trust Bank für den ersten Jahrgang unserer Senior Direct Lending-Strategie gewinnen konnten, bestätigt die Attraktivität dieser Marktchance und die exzellente Positionierung von AlbaCore, um sie wahrzunehmen", erklärt David Allen, Managing Partner und Chief Investment Officer bei AlbaCore

Die Strategie wird die tief reichenden Einblicke von AlbaCore in die Kapitalstrukturen europäischer Unternehmen nutzen, um ein diversifiziertes Portfolio aus Senior Direct Lending-Investitionen aufzubauen. Der Schwerpunkt wird dabei auf der Verlustabsicherung und das Erzielen attraktiver risikobereinigter Renditen liegen. In die Strategie wird auch die detaillierte Bottom-up-Analyse der Fundamentaldaten von AlbaCore einfließen, um vorrangige Privatkredite an europäische Unternehmen mit hoher bis sehr hoher Marktkapitalisierung zu finanzieren.

Hamad Shahwan AlDhaheri, Executive Director, Private Equities Department, ADIA, ergänzt: "Diese Ankerverpflichtung hat uns die Möglichkeit eröffnet, unsere bestehende Geschäftsbeziehung zu AlbaCore, einem führenden europäischen Spezialisten für Kreditmanagement, weiter auszubauen. Die Senior Direct Lending-Strategie von AlbaCore ist die richtige Antwort auf die signifikante und weiter wachsende Nachfrage europäischer Unternehmen nach privaten Kreditlösungen."

"Wir freuen uns, die Strategie durch diese Ankerinvestition zu unterstützen. Diese strategische Initiative steht im Einklang mit der unseres globalen Vermögensverwaltungsgeschäfts, mit dem wir die Wettbewerbsfähigkeit unserer privaten Produkte im Bereich der weltweiten Direktkreditvergabe stärken wollen", so Takafumi Ihara, Chief Executive, Asset Management and Investor Services Business Unit bei der Trust Bank.

- Ende -

Über AlbaCore Capital Group

Die AlbaCore Capital Group zählt zu den führenden Spezialisten für alternative Kredite in Europa und investiert in Privatkapitallösungen, opportunistische und dislozierte Kredite, CLOs und strukturierte Produkte. AlbaCore wurde 2016 gegründet und ist ein Unternehmen der First Sentier Investors Group. Die Investmentphilosophie von AlbaCore ist auf den Kapitalerhalt und die Generierung attraktiver risikobereinigter Renditen für seine Investoren über den gesamten Zyklus hinweg fokussiert. Zum 31. Dezember 2024 verwaltete AlbaCore AUM1 im Wert von 9,0 Milliarden US-Dollar im Auftrag von globalen Pensionsfonds, Staatsfonds, Beratungsunternehmen, Versicherungsgesellschaften, Family Offices und Stiftungen rund um den Globus. Weitere Informationen unter www.AlbaCoreCapitalGroup.com.

Über MUFG

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) gehört zu den führenden Finanzgruppen der Welt. MUFG hat seinen Sitz in Tokio und blickt auf eine über 360-jährige Geschichte zurück. Das Unternehmen betreibt ein globales Netz von etwa 2.000 Standorten in über 40 Ländern. Die Unternehmensgruppe beschäftigt etwa 140.000 Mitarbeiter und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Firmenkundengeschäft, Treuhandgeschäft, Wertpapierhandel, Kreditkarten, Verbraucherkredite, Vermögensverwaltung und Leasing an. Die Gruppe strebt an, durch eine enge Zusammenarbeit zwischen unseren Tochtergesellschaften "die vertrauenswürdigste Finanzgruppe der Welt" zu werden, flexibel auf alle finanziellen Bedürfnisse unserer Kunden zu reagieren, der Gesellschaft zu dienen und ein geteiltes und nachhaltiges Wachstum für eine bessere Welt zu fördern.

Die Aktien der MUFG werden an den Börsen von Tokio, Nagoya und New York gehandelt.

Weitere Informationen sind erhältlich unter https://www.mufg.jp/english.

Über die Trust Bank

Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, ein Kernmitglied von MUFG, bietet seinen Kunden eine Vielzahl umfassender Finanzlösungen, die einzigartige und hochprofessionelle Funktionen einer führenden Treuhandbank einsetzen. Dazu gehören neben Bankgeschäften auch Immobilien, Wertpapierübertragungsagenturen, Vermögensverwaltung sowie Investor- und Nachlassdienstleistungen. Der Anspruch der Trust Bank ist es, als Treuhandbank eine sichere und bereichernde Gesellschaft und Zukunft für ihre Kunden zu schaffen. Das Leitmotiv der Bank lautet daher "Create a Better Tomorrow". Weitere Informationen unter https://www.tr.mufg.jp/english.

Über First Sentier Investors

First Sentier Investors verwaltet Vermögenswerte in Höhe von 134,9 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2024) im Auftrag von institutionellen Anlegern, Pensionsfonds, Zwischenhändlern, Investitionsplattformen, Finanzberatern und deren weltweite Kunden. Im August 2019 wurde das Unternehmen übernommen von der Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Es agiert als eigenständige globale Investmentmanagementfirma mit Niederlassungen in Europa, Amerika und der Asien-Pazifik-Region. Sentier Investors ist eine weltweit zertifizierte B Corporation und Unterzeichner des britischen Stewardship Code. Die Investmentexpertise des Unternehmens umfasst verschiedene Anlageklassen und Sektoren, die auf nachhaltige Anlageerfolge durch verantwortungsbewusste Investitionen abzielen. Weitere Informationen sind erhältlich unter http://firstsentierinvestors.com.

Über ADIA

Die Abu Dhabi Investment Authority wurde 1976 gegründet und ist eine global diversifizierte Investmentgesellschaft, die im Auftrag der Regierung von Abu Dhabi sorgfältig und mit einer auf langfristige Wertschöpfung ausgerichteten Strategie in Fonds investiert. Nähere Informationen unter www.adia.ae.

_________________________________ 1 AUM errechnet sich aus der Summe des Nettovermögenswerts, der nicht in Anspruch genommenen Kapitalzusagen, der verfügbaren Fremdfinanzierung und der Vermögenswerte sämtlicher von AlbaCore verwalteten Vehikel.

