EUR/USD reboundt sich in der Nähe von 1,0780, während der US-Dollar korrigiert, trotz der Drohung von US-Präsident Trump, umfassende Zölle auf die Eurozone und Kanada zu erheben - Trump hat eine 25%ige Abgabe auf Importe aller Automobile und Auto-Komponenten verhängt - Investoren warten auf die US PCE-Inflationsdaten, die am Freitag veröffentlicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...