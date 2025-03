Zürich - Die Schweizer Bevölkerung dürfte in diesem Jahr mehr Geld zur Verfügung haben. Vor allem in touristisch geprägten Regionen steigt laut einer Studie des Marktforschers NIQ-GfK die Kaufkraft. Der Kaufkraftzuwachs fällt in der Schweiz im Vergleich zu den deutschsprachigen Nachbarländern zudem höher aus. Während das verfügbare Nettoeinkommen hierzulande 2025 um nominal 2,3 Prozent ansteigen dürfte, beträgt die Steigerungsrate in Österreich und ...

