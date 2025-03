Die BASF-Aktie gerät am Donnerstag wegen einer negativen Analysteneinschätzung weiter unter Druck. Geht jetzt der Abverkauf der Papiere weiter? Und wann können Anleger wieder mit steigenden Kursen rechnen? Analyst senkt Kursziel Am Donnerstag hat sich die US-Investmentbank JP Morgan den europäischen Chemiesektor in einer Branchenstudie vorgenommen. BASF kam dabei nicht gut weg, denn die Analysten senkten die Einschätzung von Neutral auf Underweight ...

