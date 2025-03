Unterföhring (ots) -Vorhang auf für die Show, bei der alles miteinander zusammenhängt: SAT.1 sichert sich die Rechte für den Quiz-Show-Erfolg "The Connection - Wer knackt die Verbindung?"! In den Niederlanden überzeugt das Format bereits in der vierten Staffel auf NPO1; auf dem spanischen Kanal LA1 ist die Ausstrahlung der Show für 2025 geplant. Das Spielprinzip: Die Kandidaten im Studio und Zuschauer zu Hause müssen komplexe Verbindungen zwischen scheinbar wahllosen Begriffen erkennen. Aus den Antworten ergibt sich am Ende die große Masterconnection. Nur wer ein breites Allgemeinwissen hat UND den großen Zusammenhang erkennt, hat eine Chance auf den Sieg.SAT.1-Senderchef Marc Rasmus: "SAT.1 und Quiz, das gehört untrennbar zusammen. Mit 'The Connection' ergänzen wir nach 'The Floor', 'Hast Du Töne?' 'Das große Allgemeinwissensquiz ' und dem '1% Quiz' unsere Quiz-Kompetenz durch einen weiteren innovativen Mosaikstein."Produziert wird "The Connection" von Brot&Butter Entertainment im Auftrag von SAT.1.Pressekontakt:Pressekontakt:Barbara StefanerCommunications & PRphone: +49 (0) 89 95 07 - 1128email: Barbara.Stefaner@seven.onePhoto Production & EditingElisa Taupertphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: Elisa.Taupert@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6000045