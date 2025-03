Der Fußballclub kooperiert dabei mit dem chinesischen Modulhersteller Ja Solar sowie mit RWE. Die um einen Batteriespeicher ergänzte Anlage soll vier Megawattstunden Strom für den Eigenverbrauch des Vereins liefern. Auf dem Stadiondach ist bereits ein kleineres Solarsystem in Betrieb. Auf dem grünen Rasen rangiert Borussia Dortmund in der Bundesliga derzeit nur im Mittelfeld. In einer anderen Kategorie wollen sich die Schwarz-Gelben nun aber an die Spitze setzen: Der als börsennotierte Fußballclub plant, die mit einer Leistung von 4,2 Megawatt nach eigenen Angaben weltgrößte Photovoltaik-Anlage ...

