Erst am Vortag spekulierte DER AKTIONÄR auf ein nahendes Übernahme-Angebot für den deutschen Medien-Konzern. Und tatsächlich bietet der ProSiebenSat.1-Großaktionär MediaForEurope (MFE) nun für alle Anteile. Doch an der Börse sackt die ProSieben-Aktie am Donnerstag-Vormittag zweistellig in die Tiefe. Der Hintergrund zum Kursrutsch und wie es weitergehen könnte. Der zum italienischen Berlusconi-Imperium zählende ProSiebenSat.1-Großaktionär MediaForEurope (MFE) hat ein Übernahmeangebot für den deutschen ...

