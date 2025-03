Düsseldorf (ots) -Die Keros Consult GmbH, eine auf die Prozessoptimierung in der Gemeinschaftsverpflegung spezialisierte Tochtergesellschaft der Klüh-Gruppe, und die necta Österreich GmbH, ein führender Software-as-a-Service-Anbieter für digitale Warenwirtschaftslösungen, haben eine strategische Partnerschaft geschlossen. Ziel der Partnerschaft ist es, digitale Lösungen und praxisnahe Prozessoptimierung zu vereinen, um Effizienz, Transparenz und Wirtschaftlichkeit in der Gemeinschaftsverpflegung nachhaltig zu verbessern.Im Rahmen der Kooperation übernimmt Keros Consult als primärer Implementierungspartner des necta-Warenwirtschaftssystems eine zentrale Rolle. Damit stärkt das Unternehmen seine Position als führender Anbieter für Warenwirtschaft und Küchenmanagement entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Kunden aus dem Bereich Gemeinschaftsverpflegung profitieren hierdurch von einem ganzheitlichen Service zur Optimierung ihrer Warenwirtschaft und operativen Prozesse."Durch die Kooperation mit necta können wir unseren Kunden nun ein Rundum-sorglos-Paket anbieten, das in dieser Form einzigartig ist und messbare Ergebnisse garantiert", so Jörn Niewiadomsky, Geschäftsführer von Keros Consult.Michael Haas, Geschäftsführer von necta, ergänzt: "Aufgrund der Zusammenarbeit mit Keros Consult können wir uns auf unsere Kernkompetenz, die Software-Entwicklung, fokussieren und zugleich sicherstellen, dass unsere Lösungen optimal in den Arbeitsalltag unserer Kunden integriert werden."Mit seinen Beratungsleistungen und Softwarelösungen richtet sich Keros Consult an alle Branchen mit Gemeinschaftsverpflegung. Dazu gehören neben Betriebsrestaurants, Krankenhäusern und Kliniken, Alten- und Pflegeheime, Schul- und Kita-Caterer sowie auch Großküchen, die das Catering von Events und den ToGo-Bereich im Lebensmitteleinzelhandel versorgen. Das Leistungsspektrum reicht von Trainings über die vollständige Implementierung des Warenwirtschaftssystems necta bis hin zur Integration operativer Prozesse. Dabei steht die Bereitstellung unkomplizierter, operativ funktionierender Lösungen und Dienstleistungen im Mittelpunkt.Über Keros Consult:Die Keros Consult GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der Klüh Service Management GmbH, einem international agierender Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 58.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern mehr als 1 Mrd. Euro (2023) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304 | j.kerkhoff@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31416/6000095