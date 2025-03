EQS-News: Allerthal-Werke AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Allerthal-Werke AG: Jahresabschluss 2024 - Jahresfehlbetrag 2024: -1.504 TEUR Der Aufsichtsrat der Allerthal-Werke AG hat in seiner heutigen Sitzung den Jahresabschluss 2024 gebilligt. Der Jahresabschluss, der einen Jahresfehlbetrag von -1.504 TEUR ausweist (Vj. Jahresüberschuss 1.453 TEUR), ist damit festgestellt. Aufgrund des Jahresfehlbetrags und des Dividendenkonzepts der Gesellschaft kann für das abgelaufene Geschäftsjahr keine Dividendenausschüttung erfolgen (Vj. 1,00 EUR Dividende/Stückaktie). Das Ergebnis je Aktie im Berichtsjahr beträgt -1,25 EUR (Vj. 1,21 EUR). Im Geschäftsjahr 2024 hat die Allerthal-Werke AG aus Wertpapierverkäufen Erträge in Höhe von 2.755 TEUR realisiert (Vj. 2.900 TEUR). Dem standen Aufwendungen aus Wertpapierverkäufen in Höhe von 28 TEUR (Vj. 204 TEUR) gegenüber. Handelsrechtliche Zuschreibungen auf das Wertpapiervermögen waren zum Jahresultimo 2024 in Höhe von 294 TEUR ertragswirksam (Vj. 670 TEUR). Aufgrund der insbesondere im 4. Quartal 2024 ausgeprägten Nebenwerteschwäche mit teilweise stark rückläufigen Kursen waren zum Jahresultimo handelsrechtliche Abschreibungen auf das Wertpapiervermögen der Allerthal-Werke AG in Höhe von 4.500 TEUR vorzunehmen (Vj. 1.641 TEUR). Die Dividendenerträge betrugen im Berichtsjahr 735 TEUR (Vj. 581 TEUR), wobei hierin eine Ausschüttung der Tochtergesellschaft Esterer AG in Höhe von 148 TEUR (0 EUR im Geschäftsjahr 2023) enthalten ist. Die Zinserträge lagen im Berichtsjahr bei 11 TEUR (Vj. 6 TEUR), die Zinsaufwendungen bei 31 TEUR (Vj. 31 TEUR). Der Wertpapierbestand im Anlagevermögen der Gesellschaft, der zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Teilwerten ausgewiesen ist, belief sich zum Jahresultimo auf 24.664 TEUR (Vj. 27.469 TEUR). Der Wertpapierbestand im Umlaufvermögen betrug 163 TEUR (Vj. 42 TEUR). Zum 31.12.2024 bestand per Saldo ein Nettofinanzguthaben von 96 TEUR (Vj. 422 TEUR). Die bilanzielle Eigenkapitalquote verbesserte sich zum Jahresultimo 2024 leicht auf 98,7 % (Vj. 98,4 %). Das wirtschaftliche Eigenkapital je Allerthal-Aktie (anteiliges handelsrechtliches Eigenkapital zzgl. Kursreserven im Wertpapierbestand des Anlage- und Umlaufvermögens) verminderte sich im Geschäftsjahr 2024 auf 22,52 EUR (26,69 EUR am 31.12.2023). Unter Berücksichtigung der 2024 erfolgten Dividendenausschüttung von 1,00 EUR/Stückaktie entspricht dies im Jahresvergleich einem Rückgang von rd. 11,9 % (im Vj. Anstieg von 5,3 %). Die größten Wertpapierpositionen im Anlagevermögen waren zum Jahresultimo nach Kurswert - ohne Berücksichtigung der Beteiligung von 89,7% an der Tochtergesellschaft Esterer AG - Aktien von KSB SE & Co. KGaA (Vz.), Alexanderwerk AG, Koenig & Bauer AG, Drägerwerk AG & Co. KGaA (StA.) sowie Smartbroker Holding AG. Das Andienungsvolumen, d.h. das gesamte Volumen von bereits erhaltenen Abfindungen, deren Höhe derzeit gerichtlich auf Angemessenheit überprüft wird, ist im wirtschaftlichen Eigenkapital nur mit einem anteiligen Buchwert von 0,04 Euro je Allerthal-Aktie berücksichtigt. Im Berichtsjahr konnten aus dem Andienungsvolumen lediglich Nachbesserungen (ohne Zinsen) von weniger als 1 TEUR (Vj. 4 TEUR) verbucht werden, die in den o.g. Erträgen aus Wertpapierverkäufen enthalten sind. Das gesamte Andienungsvolumen hat sich zum 31. Dezember 2024 per Saldo leicht auf 27,7 Mio. EUR erhöht (27,6 Mio. EUR am 31.12.2023).

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025 Die Entwicklung des wirtschaftlichen Eigenkapitals im Jahr 2024 war mit -11,9 % unbefriedigend, bewegte sich dabei aber im Bereich des MSCI Germany Small Cap Index (-12.9%) und illustriert das herausfordernde Marktumfeld für die Aktien klein- und mittelkapitalisierter Unternehmen in Deutschland. Ab dem Jahresanfang 2025 - und verstärkt seit Anfang März 2025 - hat sich das Umfeld für deutsche Nebenwerte nach dem vielerorts enttäuschenden Anlagejahr 2024 mit den von der designierten neuen Bundesregierung in Aussicht gestellten Milliardenpaketen für Infrastruktur und Verteidigung - die Rede ist von bis zu einer Billion Euro (1.000.000.000.000 Euro) - teilweise wieder deutlich aufgehellt. Das Portfolio der Allerthal-Werke AG hat sich wenige Tage vor dem Ende des 1. Quartals 2025 mit einer indikativen Wertentwicklung im laufenden Jahr von rund +10% positiv entwickelt und kann in einer Momentaufnahme damit einen guten Teil der negativen 2024-Performance "aufholen".



Insbesondere Aktien von Firmen aus den von den "Milliardenpaketen" adressierten Branchen konnten deutlich zulegen, darunter u.a. Aktien unserer Portfoliounternehmen Bauer AG, Implenia AG (CH), KSB SE & Co. KGaA, Palfinger AG (AT) und Wacker Neuson SE.



Die größten Wertpapierpositionen im Anlagevermögen sind aktuell - ohne Berücksichtigung der Esterer-Beteiligung - Aktien von KSB SE & Co. KGaA (Vz.), Alexanderwerk AG, Drägerwerk AG & Co. KGaA (StA.), Smartbroker Holding AG sowie Paul Hartmann AG. Die bisweilen fast schon euphorische Marktstimmung in Teilsegmenten des Aktienmarktes in Kombination mit einer unverändert komplexen politischen wie konjunkturellen Gemengelage mahnt uns gleichwohl auch zur Vorsicht. Infrastruktur- und Aufrüstungspakete wirken kurzfristig zwar stimulierend, bergen langfristig aber auch erhebliche (Umsetzungs-)Risiken und können Inflation, steigende Zinsen sowie fiskalische Gefahren begünstigen. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 ist auf der Internetseite der Gesellschaft abrufbar. Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der Allerthal-Werke AG findet am 16. Juli 2025 in Düsseldorf statt. Die Einladung wird rechtzeitig im Bundesanzeiger und auf der Internetseite der Gesellschaft bekanntgegeben. Köln, 27. März 2025 Der Vorstand

Ansprechpartner bei Rückfragen Thorsten Grimm Vorstand der Allerthal-Werke AG Friesenstraße 50, 50670 Köln Tel. (02 21) 8 20 32 - 0 Fax (02 21) 8 20 32 - 30 E-Mail: silvia.schneider@allerthal.de Internet: www.allerthal.de



