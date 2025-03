Die Schneebergerhof EE GmbH & Co. KG baut ein neues Gewächshaus "Agrarvision" in Rheinland-Pfalz. Heute startet über die Online-Plattform WIWIN ein zweites Crowdinvesting mit einem Emissionsvolumen von knapp einer Million Euro. Im rheinland-pfälzischen Gerbach baut die Schneebergerhof EE das Gewächshaus "Agrarvision". Ziel ist es, eine möglichst klimaneutrale Lebensmittelproduktion zu erreichen und das Gewächshaus mit 100 Prozent erneuerbaren Energien zu betreiben. Also ohne fossile Brennstoffe, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...