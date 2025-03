© Foto: Algi Febri Sugita - ZUMA Press Wire

OpenAI steht vor einem Mega-Deal: Insgesamt 30 Milliarden US-Dollar will SoftBank in das KI-Start-up investieren. Mit weiteren Geldgebern könnten bis zu 40 Milliarden US-Dollar zusammenkommen - ein historischer Rekord.Der Hype um künstliche Intelligenz erreicht einen neuen Höhepunkt: OpenAI steht laut Bloomberg kurz vor einer Rekordfinanzierung von 40 Milliarden US-Dollar - angeführt vom japanischen Tech-Giganten SoftBank. Es wäre die größte Finanzierung in der Geschichte eines privaten Unternehmens, wie Daten von PitchBook zeigen. Zu den weiteren Investoren zählen laut Insiderkreisen bekannte Namen wie Magnetar Capital, Coatue Management, Founders Fund und Altimeter Capital. Insbesondere …