HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Renk von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 36 auf 41,50 Euro angehoben. Selbst angesichts des erhöhten Kursziels habe die Aktie nach der jüngsten Rally das Aufwärtspotenzial eingepreist, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er strich folglich die Kaufempfehlung für die Papiere des Panzergetriebe- und Motorenherstellers. Die Ergebnisse und der Ausblick des Unternehmens entsprächen derweil den Erwartungen./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2025 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000RENK730