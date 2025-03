DJ Jungheinrich plant weitere Übernahmen in den nächsten Jahren

DOW JONES--Jungheinrich plant zur weiteren Internationalisierung des Geschäfts in den kommenden Jahren mit weiteren Übernahmen, die von der finanziellen Größenordnung auch ein Milliardenvolumen haben könnten. Besonders im Fokus habe der Gabelstaplerkonzern dabei die Regionen Nordamerika und Asien-Pazifik, erklärte das Management während der Jahrespressekonferenz. Ein Deal in einer Größenordnung wie der von Storage Solutions (SSI) vor zwei Jahren könne jederzeit wiederholt werden. Für SSI hatte Jungheinrich 375 Millionen US-Dollar gezahlt. Rein theoretisch wäre auch ein Deal mit einem Volumen von 1 Milliarde Euro möglich.

Das Unternehmen müsse zur weiteren Internationalisierung in den kommenden Jahren Transaktionen durchführen, so CEO Lars Brzoska. Konkrete Details zu den Planungen will Jungheinrich während des Strategie-Updates 2030 am 7. Mai 2025 nennen.

Von den festgesetzten Einfuhrzöllen in den USA sei das Unternehmen bisher nur im Ersatzteilgeschäft betroffen. Das Thema Zölle könnte sich aber ausweiten auf den Bereich Industrial Trucks um Flurförderfahrzeuge, so Jungheinrich.

March 27, 2025

