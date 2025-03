Der Brennstoffzellenhersteller navigiert durch finanzielle Turbulenzen mit strategischen Anpassungen, während der gesamte Wasserstoffsektor mit Wachstumshindernissen kämpft.

Plug Power befindet sich in einer schwierigen Marktphase. Die Aktie notierte am Mittwoch bei 1,37 Euro und erreichte damit ein neues 52-Wochen-Tief. Mit einem Rückgang von knapp 8 Prozent innerhalb der letzten Woche und einem dramatischen Wertverlust von fast 57 Prozent im Jahresvergleich setzt sich der negative Trend fort.

Die aktuelle Situation spiegelt erhebliche Herausforderungen wider. Seaport Research Partners stufte die Aktie auf "Verkaufen" herab und verwies auf wachsende Gegenwindfaktoren, die sowohl Umsatz als auch Gewinnmargen belasten könnten. Als besonders problematisch gilt die Überprüfung des Clean Hydrogen Hubs-Programms, welche potenzielle Finanzierungsmöglichkeiten für das Unternehmen einschränken könnte.

Branchenweite Schwierigkeiten

Der gesamte Wasserstoffsektor steht unter Druck, wie Trafiguras Entscheidung zeigt, ein 750-Millionen-Dollar-Projekt für eine Grünwasserstoff-Anlage in Australien zu stornieren. Die ursprünglich als weltgrößte Wasserstoff-Elektrolyseanlage geplante Einrichtung wurde aufgrund hoher Baukosten und mangelndem Käuferinteresse aufgegeben. Dies unterstreicht die grundlegenden Schwierigkeiten bei der Skalierung der Wasserstoffproduktion.

Als Reaktion auf diese Herausforderungen hat Plug Power Maßnahmen ergriffen, um seine finanzielle Position zu stärken. Das Unternehmen sicherte sich eine Steuergutschrift in Höhe von 30 Millionen Dollar im Rahmen des Inflation Reduction Act. Diese Initiative zielt darauf ab, die Liquidität in einem schwierigen Marktumfeld zu verbessern, da die Aktie mittlerweile mehr als 31 Prozent unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt notiert und seit Jahresbeginn fast 40 Prozent an Wert verloren hat.

Die aktuelle Marktposition von Plug Power spiegelt sowohl interne strategische Entscheidungen als auch externe Branchenfaktoren wider. Die fundamentalen Herausforderungen im Wasserstoffsektor bleiben bestehen, während das Unternehmen an der Stabilisierung seiner finanziellen Grundlage arbeitet.

