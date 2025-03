Zürich - Vanguard bringt heute einen neuen, auf festverzinsliche Anlagen fokussierten Exchange Traded Fund (ETF) auf den Markt. Der Vanguard Global Government Bond UCITS ETF soll als zusätzliche Kernkomponente in den Portfolios der Anleger dienen. Der ETF wird an der London Stock Exchange, der Deutschen Börse, der Borsa Italiana, Euronext Amsterdam und der SIX Swiss Exchange gelistet. Mark Fitzgerald, Head of Product Specialism bei Vanguard Europe, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...