Envira erhält Zuschlag für Projektvolumen von 53,45 MWp in BNetzA-Ausschreibung und sichert sich 17 Prozent des Ausschreibungsvolumens. Envira erhält in der jüngsten Ausschreibung der Bundesnetzagentur (BNetzA) für Aufdach-Solaranlagen den Zuschlag für alle 22 Gebote mit einer Gesamtleistung von circa 53 MWp. Dies entspricht 17 Prozent des Ausschreibungsvolumens.Das Solarenergieunternehmen für Gewerbe und Industrie Envira aus Frankfurt hat in der Februar-Ausschreibung der Bundesnetzagentur den Zuschlag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...