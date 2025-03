Paris - Der frühere französische Präsident Francois Hollande fordert Deutschland auf, sich an einem möglichen Einsatz europäischer Truppen in der Ukraine zur Absicherung eines Friedensabkommens mit Russland zu beteiligen.Ein solcher Einsatz stehe zwar nicht unmittelbar bevor, sagte Hollande der Wochenzeitung "Die Zeit", falls es aber zu einem solchen Abkommen komme, müsse Europa gemeinsam handeln. "Wenn es ein Friedensabkommen gibt und die Ukrainer Sicherheitsgarantien verlangen, müssen wir als Europäer gemeinsam Truppen entsenden", sagte Hollande. "Ich sehe nicht, wie wir uns dem entziehen könnten. In einem solchen Fall sollten sich auch deutsche Soldaten beteiligen."Hollande sagte weiter, Frankreich sei bereit, mit Deutschland einen Dialog über die nukleare Abschreckung zu führen. Eine echte nukleare Teilhabe aber sei nicht denkbar, "weil es keine Teilhabe bei der Entscheidung über den Einsatz von Atomwaffen geben kann. Das ist ja das Prinzip von Atomwaffen, dass ihr Einsatz einer einzigen Autorität untersteht, die abwägen muss, ob die vitalen Interessen des Landes auf dem Spiel stehen." Es sei legitim, "im Rahmen eines Dialogs darüber zu sprechen: Wie versteht ihr nukleare Abschreckung? Aber eine Teilhabe? Nein."