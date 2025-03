EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Studie/Prognose

GBC AG startet Coverage der Marinomed Biotech AG - Kaufempfehlung mit Kursziel 42,00 EUR



27.03.2025 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





GBC AG startet Coverage der Marinomed Biotech AG - Kaufempfehlung mit Kursziel 42,00 EUR



Augsburg/Wien, 27. März 2025 - Die GBC AG hat die Coverage der Marinomed Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6; WKN: A2N9MM; Ticker: MARI Börse Wien) aufgenommen. In ihrer Initialstudie sprechen die Analysten eine Kaufempfehlung aus und setzen das Kursziel bei 42,00 EUR. Damit ergibt sich ein deutliches Kurspotenzial gegenüber dem Schlusskurs vom 21. März 2025 (14,20 EUR)



Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf innovative Arzneimittel zur Behandlung immunologischer und entzündlicher Erkrankungen. Nach einer umfassenden Restrukturierung im Jahr 2024, inklusive Verkauf des Carragelose-Geschäfts an Unither Pharmaceuticals, konzentriert sich das Unternehmen vollständig auf seine patentierte Marinosolv®-Technologie.



Technologie im Fokus: Marinosolv®

Marinosolv® ermöglicht eine verbesserte Löslichkeit und Bioverfügbarkeit schwer löslicher Wirkstoffe. Im Zentrum stehen zwei Schlüsselprodukte: Budesolv : Ein innovatives, niedrig dosiertes Kortikosteroid-Nasenspray zur Behandlung allergischer Rhinitis ("Heuschnupfen") mit schneller Wirkung und konservierungsmittelfreier Formulierung .

: Ein innovatives, zur Behandlung mit und . Tacrosolv: Eine neuartige Augentropfenformulierung des Immunmodulators Tacrolimus zur Behandlung entzündlicher Augenerkrankungen. Ergänzt wird die Pipeline durch die Plattform Solv4U, über die externe Pharmaunternehmen Zugang zur Marinosolv-Technologie erhalten.



Besonderes Marktpotenzial

Die Zielmärkte, die Marinomed mit Budesolv und Tacrosolv adressiert, zählen zu den volumenstärksten Indikationsfeldern weltweit: Der Markt für allergische Rhinitis betrifft über 500 Millionen Menschen und wächst kontinuierlich - insbesondere durch steigende Umweltbelastungen .

betrifft und wächst kontinuierlich - insbesondere durch . Der Markt für entzündliche Augenerkrankungen wie trockene oder allergisch bedingte Konjunktivitis wächst im Zuge der alternden Bevölkerung und der zunehmenden Bildschirmnutzung. Mit seinen Formulierungen adressiert Marinomed gemäß unseren Analysten nicht nur medizinische, sondern auch regulatorische und patientenbezogene Bedürfnisse wie schnelle Wirkung, Konservierungsmittelfreiheit und vereinfachte Verabreichung - und positioniert sich somit klar als Lösungsanbieter mit Relevanz für globale Lizenzpartner.



Präsentation auf der 39. Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK)

Am 2. April 2025 wird sich Marinomed Biotech AG auf der 39. MKK in München präsentieren. Institutionelle Investoren erhalten dort die Möglichkeit, das Management persönlich zu treffen und mehr über die strategische Ausrichtung zu erfahren.



Analystenmeinung und Bewertung

GBC hebt hervor: Nach erfolgreicher Sanierung, starkem IP-Portfolio (Patentschutz bis mindestens 2043), wachsendem Marktbedarf und hoher Innovationskraft sei Marinomed in einer idealen Ausgangsposition für den Re-Start. Das langfristige Upside sieht GBC insbesondere im Lizenzpotenzial von Budesolv und Tacrosolv sowie in der Monetarisierung über Solv4U.



Die vollständige Analyse ist abrufbar unter: https://www.more-ir.de/d/32048.pdf



Über Marinomed Biotech AG

Die 2006 gegründete Marinomed Biotech AG ist ein auf Immunologie und Virologie spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Korneuburg (Österreich). Nach der strategischen Fokussierung auf die Marinosolv-Technologie verfolgt das Unternehmen einen wachstumsorientierten Plan zur Kommerzialisierung neuartiger, hochwirksamer Therapien für Atemwegs- und Augenerkrankungen. Die Gesellschaft ist im Freiverkehr an der Börse Wien und an den meisten deutschen Börsen wie Frankfurt oder München gelistet.



Risikohinweis:

Diese Mitteilung stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des §34b WpHG noch eine Anlageberatung oder -empfehlung dar. Investitionen in Aktien sind grundsätzlich mit Risiken verbunden - bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals.



Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte gemäß §85 WpHG und Art.20 MAR:

GBC AG und der verantwortliche Analyst weisen darauf hin, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung folgende potenzielle Interessenkonflikte im Sinne der genannten gesetzlichen Vorschriften bestehen können: 5a, 6a, 7, 11.



Details finden sich im vollständigen Researchbericht sowie unter:

https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung



Pressekontakt:

GBC AG

Tel.: +49 821 241133 0

Email: office@gbc-ag.de



27.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com