Marinomed Biotech AG gibt Partnerschaft für Budesolv in der Schweiz bekannt



06.06.2025

Marinomed Biotech AG gibt Partnerschaft für Budesolv in der Schweiz bekannt Marinomed hat mit einem Schweizer Pharmapartner eine verbindliche Vereinbarung zur Entwicklung und Vermarktung von Budesolv für den Schweizer Markt unterzeichnet.

Marinomed hat Anspruch auf Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren.

Die Schweiz dient als Referenzland für bestimmte Märkte im Ausland. Korneuburg, Österreich 06. Juni 2025 - Marinomed Biotech AG (VSE:MARI) gibt die Unterzeichnung einer verbindlichen Vereinbarung mit einem Schweizer Pharmaunternehmen zur Entwicklung und Vermarktung von Budesolv für den Schweizer und österreichischen Markt bekannt. Der neue Partner erhält die exklusiven Rechte für den Vertrieb von Budesolv unter seiner eigenen Marke. Die Vereinbarung umfasst die letzten Entwicklungsschritte, die für die Zulassung in der Schweiz erforderlich sind. Marinomed hat Anspruch auf nicht genannte Vorab- und Meilensteinzahlungen sowie Lizenzgebühren auf den Umsatz. Marinomed behält alle Rechte außerhalb des Gebiets und ist berechtigt, das für die Schweiz zu erstellende Dossier auch außerhalb des Gebiets zu verwenden. "Dies ist ein wichtiger Schritt für Marinomed und Budesolv. Nach der ermutigenden Kommunikation mit Swissmedic freuen wir uns darauf, dieses Projekt weiterzuentwickeln. Wir haben den perfekten Partner für die Registrierung und Markteinführung von Budesolv gefunden", so Andreas Grassauer, CEO von Marinomed. "Dieser Deal ist der erste Schritt für weitere Partnerschaften. Wir sind überzeugt, dass die Registrierung in der Schweiz uns Chancen in einer Reihe weiterer Märkte im Ausland eröffnen wird." Über Marinomed Biotech AG Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie Unternehmen mit einer wachsenden Entwicklungspipeline. Das Unternehmen entwickelt patentgeschützte, innovative Produkte auf Basis seiner Marinosolv®-Plattform. Die Marinosolv®-Technologie erhöht die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von schwer löslichen Wirkstoffen und wird zur Entwicklung von neuen Therapeutika für Indikationen im Bereich der autoreaktiven Immunerkrankungen eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Korneuburg, Österreich und notiert an der Wiener Börse (VSE:MARI). Weiterführende Informationen: https://www.marinomed.com . Rückfragehinweis: Marinomed Biotech AG

PR: Luca Horinek

IR.: Tobias Meister

T: +43 2262 90300 158

E-Mail: pr@marinomed.com

E-Mail: ir@marinomed.com

Disclaimer Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG über zukünftige Ereignisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen oder anderweitig ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG sind durch den Kontext solcher Aussagen oder Wörter wie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "Projekt" und "Ziel" zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zu dem Datum, an dem sie gemacht werden. Marinomed Biotech AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, in dieser Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.



