Stuttgart (ots) -Mit Spannung schaut die Klassikerbranche alljährlich auf die Ergebnisse der großen Leserwahl des Magazins Motor Klassik aus dem Medienhaus Motor Presse Stuttgart. Die meisten Kategorien konnte diesmal Mercedes für sich entscheiden: Mit dem Cabrio-Modell Mercedes Benz 350 SL von 1971, der Limousine Mercedes-Benz 600 von 1963 sowie dem Mercedes Benz 300 SL von 1956 als Auktions-Auto des Jahres gewannen allein drei klassische Fahrzeuge den begehrten Motor Klassik Award. Zudem wurde der Mercedes-Benz V 300 bei den Abstimmungen zu den "Klassikern der Zukunft" in der Kategorie Vans als das Modell mit dem größten Potenzial gesehen. Den fünften Preis holte Mercedes in der Kategorie "Original-Ersatzteile".Die Preisverleihung zum Motor Klassik Award, der als traditionsreichster Preis der Klassikerbranche gilt, fand in feierlichem Rahmen im Stuttgarter CUBE statt. In diesem Jahr hatten 17.224 Leserinnen und Leser von Motor Klassik teilgenommen (notariell testiert). "Diese hohe Beteiligung macht uns sehr stolz und die Ergebnisse besonders wertvoll", sagt Hans-Jörg Götzl, Chefredakteur von Motor Klassik. In zwölf Kategorien wählten die Teilnehmenden ihre beliebtesten Modelle der Automobilgeschichte und stimmten zudem in acht Kategorien für aktuelle Modelle, die sich nach ihrer Einschätzung dereinst zum Klassiker entwickeln könnten. In 13 weiteren Kategorien wurden zudem die "Best Brands" gekürt - alle Marken, deren Produkte sie rundum überzeugen konnten.Ebenfalls erfolgreich war in diesem Jahr Porsche mit drei Awards. Der 911 Turbo 3.0 von 1974 gewann die Kategorie "Klassische Sportwagen", während der 911 GT3 bei den Sportwagen und der 911 Carrera GTS Cabriolet bei den Cabrios als künftige Klassiker gesehen werden. Auch Audi kann mit zwei aktuellen Modellen punkten: In der Kategorie "Ober-/Luxusklasse" wird dem S8 und in der Mittelklasse dem S5 Avant am meisten Potenzial für die Zukunft zugetraut. Zwei Preise gewann auch BMW und erzielte mit einer Zustimmung von 53,6 Prozent für das klassische Coupé BMW 3.0 CSi (1971) sogar die höchste Zustimmung aller Kategorien. "Das ist ein extrem hoher Wert, mit dem BMW nicht nur seinen Vorjahressieg verteidigt, sondern sogar um fast 10 Prozentpunkte ausbaut", sagt Hans-Jörg Götzl. Den zweiten Preis gewann BMW bei den Klassikern der Zukunft mit dem BMW 1er in der Kategorie Kompaktklasse.Die Sieger der diesjährigen Motor Klassik Awards finden Sie zum Download auf motorpresse.de. Alle Ergebnisse können zudem unter auto-motor-und-sport.de/motor-klassik-award abgerufen werden und sind zudem in der Motor Klassik-Ausgabe 06/2025 zu finden, die ab dem 15. Mai 2025 im Handel oder unter shop.motorpresse.de erhältlich ist (auch als E-Paper).Die MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.Pressekontakt:Kirsten SeglerReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1265ksegler@motorpresse.dewww.motorpresse.deLinkedIn / Facebookshop.motorpresse.deOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22036/6000285