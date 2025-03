© Foto: DALL*E

CNBC-Moderator Jim Cramer hat Nvidia-Anleger vor bevorstehenden Turbulenzen gewarnt. In seiner Sendung am Mittwoch äußerte sich Cramer deutlich zu den aktuellen Rücksetzern im Technologiesektor - insbesondere bei Nvidia.Die Nvidia-Aktie geriet am Mittwoch massiv unter Druck und fiel um 5,74?Prozent auf 113,76?US-Dollar - ein Rückgang, der laut Analysten mehrere Ursachen hat - geopolitische Spannungen, regulatorischer Druck und eine nachlassende Begeisterung für KI-Investments. US-Medien beschrieben den Einbruch als "zweitgrößten Rückgang des Monats". Analysten sehen wachsende Risiken in China, wo Peking laut Financial Times große Tech-Unternehmen angeblich davon abhält, Nvidias H20-Chip zu …