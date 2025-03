Der Cloud-Anbieter verbucht beeindruckende Umsatzsteigerungen und erweitert strategisch sein Angebot im KI-Sektor trotz jüngster Kursschwankungen an der Börse.

DigitalOcean Holdings verzeichnete im vierten Quartal und Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 beachtliche finanzielle Ergebnisse. Der Aktienkurs des Cloud-Infrastruktur-Anbieters liegt aktuell bei 33,35 Euro, was einem Tagesrückgang von 2,66% entspricht. Besonders auffällig ist der Rückgang von 14,07% innerhalb der letzten 30 Tage.

Im vierten Quartal erreichte das Unternehmen einen Umsatz von 205 Millionen Dollar, was einer Steigerung von 13% im Jahresvergleich entspricht. Der Jahresumsatz belief sich auf 781 Millionen Dollar, ebenfalls eine Steigerung von 13% gegenüber dem Vorjahr. Bemerkenswert ist der Nettogewinn von 84 Millionen Dollar für das Gesamtjahr, was einer außergewöhnlichen Steigerung von 335% im Jahresvergleich entspricht. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 19% auf 328 Millionen Dollar.

CEO Paddy Srinivasan betonte die positive Dynamik des Unternehmens, insbesondere die deutliche Steigerung bei Produktveröffentlichungen und eine Netto-Dollar-Bindungsrate von 99%.

Marktanerkennung und strategische Initiativen

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei DigitalOcean Holdings ?

Die Aktienperformance von DigitalOcean hat an Aufmerksamkeit gewonnen, was sich in einer Verbesserung des Relative Strength (RS) Ratings von 78 auf 88 widerspiegelt - ein Indikator für eine verbesserte Marktperformance. Das Composite Rating wurde von 94 auf 96 angehoben, wodurch das Unternehmen basierend auf wichtigen Leistungskennzahlen und technischer Stärke über 96% der anderen Aktien positioniert ist.

Trotz des aktuellen Kursrückgangs liegt die Aktie noch immer rund 34% über ihrem 52-Wochen-Tief von 24,89 Euro, das am 5. August 2024 erreicht wurde. Allerdings notiert der Kurs derzeit etwa 25% unter seinem 52-Wochen-Hoch von 44,69 Euro vom 18. Februar 2025 und liegt auch 5,37% unter dem 200-Tage-Durchschnitt.

Auf strategischer Ebene hat sich das Unternehmen proaktiv um die Erweiterung seiner Dienste bemüht. Besonders hervorzuheben ist die Partnerschaft mit Flexential zur Verbesserung der GPU-Infrastruktur, wodurch KI- und Machine-Learning-Workloads mit NVIDIA H200 und AMD Instinct GPUs unterstützt werden.

Analysten-Einschätzungen

Die Bewertungen der Analysten fallen gemischt aus. UBS erhöhte das Kursziel auf 44 Dollar bei gleichzeitiger Beibehaltung einer neutralen Bewertung. Bei den Insider-Transaktionen ist der Verkauf von 3.948 Aktien durch Insider Bratin Saha im Wert von etwa 144.615 Dollar zu vermerken.

DigitalOcean Holdings zeigt weiterhin ein robustes finanzielles Wachstum und eine strategische Expansion, insbesondere im Bereich KI und GPU-Dienste. Die jüngsten Leistungen unterstreichen die bedeutende Position des Unternehmens im Cloud-Infrastruktursektor, auch wenn die Aktie in den letzten Wochen unter Druck geraten ist.

Anzeige

DigitalOcean Holdings-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue DigitalOcean Holdings-Analyse vom 27. März liefert die Antwort:

Die neusten DigitalOcean Holdings-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für DigitalOcean Holdings-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

DigitalOcean Holdings: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...