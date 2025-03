Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 13

STRAUMANN war bis 2022 in Qualität und Marge unschlagbar. Die KGVs lagen über 40 mit viel Fantasie. Stand jetzt: Das organische Wachstum wird für dieses Jahr auf rund 10 % veranschlagt und die Marge soll sich um 0,6 % verbessern.Die Aktie schwankt seit fast 18 Monaten in der Spanne zwischen 108 und 134 CHF und weiß nicht, wohin. Großaktionär bleibt der Gründer, Herr Straumann, nebst Familie. 18 Mrd. CHF Marktwert haben ein hohes Gewicht. Wo liegt das richtige KGV? 30/32 CHF sind grenzwertig. Bestätigt STRAUMANN jedoch die zitierten aktuellen Ziele, läge darin ein neuer Anstoß.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 13 u. a.:- Der MSCI ist erkennbar gekippt- Schwerpunkt ist wiederum Big Tech- HENKEL und MERCK mit Handicap- Zuwachs im MDAX aus der deutschen Finanzszene- STABILUS - Gelingt das Comeback?- Diese Airline ist ein Kauf!Ihre Bernecker Redaktion /