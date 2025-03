BMW hat in seinem neuen Werk in Ungarn einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Serienproduktion erreicht: Die Münchner melden die Inbetriebnahme der Montagelinie - und starten damit nach eigenen Angaben "in den Zielsprint". Das BMW-Werk Debrecen produziert bereits seit November 2024 Erprobungsfahrzeuge des ersten Modells der Neuen Klasse, das iX3 heißen wird. Nur geschah das im Falle der Endmontage bisher noch nicht auf der finalen Montagelinie. ...

